Головна Новини
Мова Язык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит
ORTO line ORTO line ORTO line ORTO line

/ Новини медицини

Помер через серйозні травми: лікар прокоментував причину смерті Дадашева

3.6т Читати матеріал російською

Російський боксер Максим Дадашев помер в лікарні штату Меріленд (США). Причиною смерті став набряк головного мозку, отриманий під час останнього поєдинку 20 липня.

Те, що сталося прокоментував лікар-експерт Віктор Литвиненко.

"Важкі травми голови часто супроводжуються утворенням внутрішньомозкових гематом, які можуть виникати в результаті ударів. Внутрішньочерепні гематоми - це скупчення крові в головному мозку або в просторі між головним мозком і черепом. У хворого спостерігаються стійкий головний біль, сонливість, дезорієнтація, зміни в пам'яті, параліч протилежної розташуванню травми половини тіла, мовні порушення та інші ознаки, які залежать від того, яку саме ділянку головного мозку було пошкоджено.

До внутрішньочерепних гематом відносяться:

  • епідуральні, які утворюються між черепом і твердою мозковою оболонкою;

  • субдуральна – між зовнішньою і середньою оболонками;

  • внутрішньомозкові гематоми, які утворюються всередині мозку.

Останній поєдинок російського боксера

Останній поєдинок російського боксера

bbc.com

Більшість епідуральних і внутрішньочерепних гематом, як і багато субдуральних гематом, розвиваються стрімко, а симптоми з'являються через лічені хвилини. Великі гематоми здавлюють головний мозок і можуть привести до його набряку і дислокації, яка може викликати втрату свідомості, кому, параліч однієї або обох половин тіла, ускладнення дихання, зниження частоти серцевих скорочень і смерть", – розповів лікар.

Новини
Помер відомий російський боксер, який потрапив після бою у реанімацію
Дадашев помер від травм після бою

Дадашев помер від травм після бою

BoxingNewsED

Він підкреслив, що лікування, а це хірургічне втручання, залежить від розміру гематоми і стану хворого. Реабілітаційний період досить тривалий – від шести місяців. Призначаються протисудомні препарати з метою профілактики післятравматичних судом. Після проведеної операції у потерпілого можуть бути головні болі, порушення в роботі нервової системи, відновлення у важких випадках може бути частковим, що загрожує інвалідністю або навіть смертю для пацієнта.

Експерт також звернув увагу на наступний момент. У людей, що приймають аспірин або антикоагулянти (які підвищують ризик кровотечі), ймовірність утворення гематом навіть в результаті легкої травми голови набагато вище!

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що незабаром після бою росіянинові зробили операцію, видаливши частину черепа і прибравши набряк мозку, проте серце спортсмена не витримало.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Місце
США
Тег
отримав травму
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
5
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини