Помер через серйозні травми: лікар прокоментував причину смерті Дадашева

Російський боксер Максим Дадашев помер в лікарні штату Меріленд (США). Причиною смерті став набряк головного мозку, отриманий під час останнього поєдинку 20 липня.

Те, що сталося прокоментував лікар-експерт Віктор Литвиненко.

"Важкі травми голови часто супроводжуються утворенням внутрішньомозкових гематом, які можуть виникати в результаті ударів. Внутрішньочерепні гематоми - це скупчення крові в головному мозку або в просторі між головним мозком і черепом. У хворого спостерігаються стійкий головний біль, сонливість, дезорієнтація, зміни в пам'яті, параліч протилежної розташуванню травми половини тіла, мовні порушення та інші ознаки, які залежать від того, яку саме ділянку головного мозку було пошкоджено.

До внутрішньочерепних гематом відносяться:

епідуральні, які утворюються між черепом і твердою мозковою оболонкою;

субдуральна – між зовнішньою і середньою оболонками;

внутрішньомозкові гематоми, які утворюються всередині мозку.

Останній поєдинок російського боксера bbc.com

Більшість епідуральних і внутрішньочерепних гематом, як і багато субдуральних гематом, розвиваються стрімко, а симптоми з'являються через лічені хвилини. Великі гематоми здавлюють головний мозок і можуть привести до його набряку і дислокації, яка може викликати втрату свідомості, кому, параліч однієї або обох половин тіла, ускладнення дихання, зниження частоти серцевих скорочень і смерть", – розповів лікар.

Дадашев помер від травм після бою BoxingNewsED

Він підкреслив, що лікування, а це хірургічне втручання, залежить від розміру гематоми і стану хворого. Реабілітаційний період досить тривалий – від шести місяців. Призначаються протисудомні препарати з метою профілактики післятравматичних судом. Після проведеної операції у потерпілого можуть бути головні болі, порушення в роботі нервової системи, відновлення у важких випадках може бути частковим, що загрожує інвалідністю або навіть смертю для пацієнта.

Експерт також звернув увагу на наступний момент. У людей, що приймають аспірин або антикоагулянти (які підвищують ризик кровотечі), ймовірність утворення гематом навіть в результаті легкої травми голови набагато вище!

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що незабаром після бою росіянинові зробили операцію, видаливши частину черепа і прибравши набряк мозку, проте серце спортсмена не витримало.

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