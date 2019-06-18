Покращує роботу мозку: вчені знайшли спосіб продовжити життя

Вчені з Медичної школи Вашингтонського університету в Сент-Луїсі виявили спосіб запобігти старінню.

Для цього вони використовували фермент eNAMPT, який відіграє важливу роль в обміні речовин і енергії. З віком рівень білка в крові падає, що сприяє скороченню тривалості життя, повідомляє видання Medical News Today.

Взяття eNAMPT з крові молодих мишей і передача його старшим тваринам підвищувало рівень NAD (нікотинамідаденіндинуклеотида), який є основним джерелом енергії для клітин.

Введення цього циркулюючого білка в кров позитивно впливало на стійкість до інсуліну, якість сну, рухливість і когнітивні функції у старих мишей.

На думку вчених, в майбутніх дослідженнях слід вивчити, чи корелює рівень eNAMPT з захворюваннями, які пов'язані зі старінням, або з тривалістю життя людей.

Як повідомляв MedOboz раніше, працюючим людям необхідна відпустка не менше трьох тижнів на рік, щоб зберегти здоров'я і дожити до похилого віку.

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