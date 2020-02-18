Покинуте місце з "прокаженими": який вигляд має єдиний в Україні лепрозорій. Відео

У селі Кучурган, Одеська область, розташований єдиний в Україні лепрозорій, куди за часів СРСР звозили хворих на проказу.

Заклад є закритим, проте карантинною зоною спокійно ходять люди, йдеться в сюжеті ТСН.

Спецустанова здається покинутою, проте в профільній лікарні перебуває шість пацієнтів. Головний лікар Юрій Рибак від спілкування відмовився, посилаючись на відсутність дозволу від міністерства. Журналістів же з території лепрозорію прогнала жінка в білому халаті, яка не представилася й погрожувала розбити відеокамеру.

Одеський лепрозорій Скриншот

Головлікар Юрій Рибак Скриншот

Пацієнти медзакладу в телефонній бесіді повідомили, що прокази у них немає. Але вони страждають від хвороб, що були спричинені медпрепаратами. Також вони поскаржилися на відсутність центрального опалення й погане харчування.

"Дають продукти нам. Називається масло, але це молочно-трав'яна суміш", – розповів один із них.

Територія лікарні Скриншот

Покинута будівля Скриншот

Будинки на території Скриншот

Однак на цей заклад із бюджету щорічно виділяється три мільйони гривень. Водночас у МОЗ стверджують, що реформа лепрозорію не першочергова.

"Сьогодні це шість осіб, завтра може бути 13, післязавтра – 100, тому закривати його в жодному разі не потрібно. Погодити його з вимогами, які реально є сьогодні в країнах Європи, – це стоїть у планах", – пояснив заступник міністерки охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Відкритий вхід у карантинну зону Скриншот

Діти ходять по території лікарні Скриншот

Зазначається, що сучасному світі проказа залишилася десь у середньовіччі. Адже ще в 1960 роках були винайдені антибіотики від цієї недуги, а хворих почали лікувати дистанційно.

"Людина приходить, отримує свої медикаменти і йде, спокійно собі живе, лікується, отримує медичні рекомендації, що робити для того, щоб не поширювати захворювання", – пояснив лікар-інфекціоніст Юрій Жигарєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені дізналися про причини виникнення прокази в Європі.

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