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Покинуте місце з "прокаженими": який вигляд має єдиний в Україні лепрозорій. Відео

6.4т
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У селі Кучурган, Одеська область, розташований єдиний в Україні лепрозорій, куди за часів СРСР звозили хворих на проказу.

Заклад є закритим, проте карантинною зоною спокійно ходять люди, йдеться в сюжеті ТСН.

Спецустанова здається покинутою, проте в профільній лікарні перебуває шість пацієнтів. Головний лікар Юрій Рибак від спілкування відмовився, посилаючись на відсутність дозволу від міністерства. Журналістів же з території лепрозорію прогнала жінка в білому халаті, яка не представилася й погрожувала розбити відеокамеру.

Одеський лепрозорій

Одеський лепрозорій

Скриншот

Головлікар Юрій Рибак

Головлікар Юрій Рибак

Скриншот

Пацієнти медзакладу в телефонній бесіді повідомили, що прокази у них немає. Але вони страждають від хвороб, що були спричинені медпрепаратами. Також вони поскаржилися на відсутність центрального опалення й погане харчування.

"Дають продукти нам. Називається масло, але це молочно-трав'яна суміш", – розповів один із них.

Територія лікарні

Територія лікарні

Скриншот

Покинута будівля

Покинута будівля

Скриншот

Будинки на території

Будинки на території

Скриншот

Однак на цей заклад із бюджету щорічно виділяється три мільйони гривень. Водночас у МОЗ стверджують, що реформа лепрозорію не першочергова.

"Сьогодні це шість осіб, завтра може бути 13, післязавтра – 100, тому закривати його в жодному разі не потрібно. Погодити його з вимогами, які реально є сьогодні в країнах Європи, – це стоїть у планах", – пояснив заступник міністерки охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Відкритий вхід у карантинну зону

Відкритий вхід у карантинну зону

Скриншот

Діти ходять по території лікарні

Діти ходять по території лікарні

Скриншот

Зазначається, що сучасному світі проказа залишилася десь у середньовіччі. Адже ще в 1960 роках були винайдені антибіотики від цієї недуги, а хворих почали лікувати дистанційно.

"Людина приходить, отримує свої медикаменти і йде, спокійно собі живе, лікується, отримує медичні рекомендації, що робити для того, щоб не поширювати захворювання", – пояснив лікар-інфекціоніст Юрій Жигарєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені дізналися про причини виникнення прокази в Європі.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна Одеса
Теги
медицина хвороба
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Комментарии на сайте не модерированы
Денисенко Игорь
Денисенко Игорь
На россии такой центр работает в ольгино
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