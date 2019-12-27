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Почорніли вуха та кінцівки: спливли деталі страшної смерті пацієнтки під Дніпром

1.5т
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Перед смертю у пацієнтки з Кам'янського (Дніпропетровська область) Віти Кисіль був критичний стан, у неї почорніли вуха і кінцівки.

Коли жінка надійшла до медиків після операції, то врятувати її було практично неможливо. Про це розповів головний лікар Дніпровської обласної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко, передає "КП в Україні".

"У неї почорніли вуха і кінцівки. Кров була настільки рідкою, що препарати не діяли. 12 годин медики робили все можливе, боролися за її життя. Задіяли всі ресурси, але, на жаль, вона померла", – повідомив він.

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Кисіль можливо померла через препарат для наркозу українського виробництва. Крім неї є ще шість постраждалих в лікарні.

ЗМІ пишуть, що причиною смерті став препарат "Дипрофол", але глава департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації Валерій Сердюк це заперечує.

"Те, що сталося в лікарні №9 у Кам'янському, може трапитися в будь-який момент в будь-якій українській лікарні. Подібні препарати для наркозу можна купити навіть через інтернет. Потрібно регулювати ці питання на законодавчому рівні. Щодо препарату ми чекаємо результату експертизи центру з контролю за ліками. З лікарень ця серія вилучена", – заявив чиновник.

Смерть пацієнтки в Кам'янському

Смерть пацієнтки в Кам'янському

У поліції поки не називають причини смерті, чекають на результати експертизи.

"Сім осіб були прооперовані у 9-й лікарні в період з 17 по 19 грудня. Після операцій у всіх відбулося різке погіршення здоров'я. В обласну лікарню ім. Мечникова всі були перевезені 20 грудня. Поліція провела обшук у лікарні, вилучили медичні препарати, які використовувалися в цей період, вилучили документацію і призначили судово-медичну експертизу померлої", – повідомили у пресслужбі поліції Каменського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у міській лікарні №6 у Дніпрі виявили труп чоловіка. На тілі покійного було ножове поранення у груди.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна
Теги
медицина смерть
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