МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
CityВідео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит
ORTO lineORTO lineORTO lineORTO line

/Новини медицини

Починається з горла: до України повернулася важка хвороба

5.2тЧитати матеріал російською

В Україні з початку року зафіксовано сім випадків захворювання на дифтерію.

Як повідомили в Центрі громадського здоров'я МОЗ, у 2017 році випадків зараження небезпечною інфекцією не було.

"Єдиний спосіб захиститися від дифтерії та попередити розвиток небезпечних ускладнень — вакцинація для дітей і ревакцинація для дорослих (кожні 10 років). Під час епідемії дифтерії в Україні 1991–1998 рр., яку спричинили низьке охоплення дітей вакцинацією та відсутність ревакцинації дорослих, захворіло близько 20 тисяч людей, 696 із них померло", - сказано в повідомленні.

Новини
В Україні з'явилися вакцини від грипу: де знайти і скільки коштують

У Центрі нагадали, що вакцинація від дифтерії потрібна не тільки дітям, а й дорослим. Протидифтерійна сироватка та щеплення є в усіх областях України.

Дифтерія - це гостра бактерійна інфекція, збудником якої є грампозитивна паличкоподібна бактерія Corynebacterium diphtheriae. Передається повітряно-крапельним шляхом. Інфекція проникає через слизові оболонки ротоглотки, рідше - носа і гортані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в липні стало відомо, що на дифтерію захворів 11-річний хлопчик у Чернігівській області. Його госпіталізували з набряком шиї.

Читайте всі новини по темі "здоров'я" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
здоров'я
Місце
Україна
Об'єкт
МОЗ
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
13
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
прощай немытая Россия...вступает хор шароварников-прощай прощаааай...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Michael Kuksov
Michael Kuksov
Месяц ещё не кончился, а уже третье сообщение о возвращении на Украину тяжелой болезни. Вначале был туберкулёз, затем корь, а теперь дифтерия! Свидомые, у вас большие перспективы!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини