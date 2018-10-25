Починається з горла: до України повернулася важка хвороба

В Україні з початку року зафіксовано сім випадків захворювання на дифтерію.

Як повідомили в Центрі громадського здоров'я МОЗ, у 2017 році випадків зараження небезпечною інфекцією не було.

"Єдиний спосіб захиститися від дифтерії та попередити розвиток небезпечних ускладнень — вакцинація для дітей і ревакцинація для дорослих (кожні 10 років). Під час епідемії дифтерії в Україні 1991–1998 рр., яку спричинили низьке охоплення дітей вакцинацією та відсутність ревакцинації дорослих, захворіло близько 20 тисяч людей, 696 із них померло", - сказано в повідомленні.

У Центрі нагадали, що вакцинація від дифтерії потрібна не тільки дітям, а й дорослим. Протидифтерійна сироватка та щеплення є в усіх областях України.

Дифтерія - це гостра бактерійна інфекція, збудником якої є грампозитивна паличкоподібна бактерія Corynebacterium diphtheriae. Передається повітряно-крапельним шляхом. Інфекція проникає через слизові оболонки ротоглотки, рідше - носа і гортані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в липні стало відомо, що на дифтерію захворів 11-річний хлопчик у Чернігівській області. Його госпіталізували з набряком шиї.