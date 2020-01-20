Поборів не буде? Скалецька зробила гучну заяву про реформування медицини в Україні

Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що зі стартом реформ на вторинній ланці медичної допомоги в Україні лікарі не вимагатимуть від пацієнтів платити так звані благодійні внески.

Адже, за її словами, крім контракту з Національною службою здоров’я (НСЗУ), медзаклади матимуть змогу отримувати інші кошти за платні послуги, або з місцевого бюджету чи від страхових компаній. Про це вона розповіла в інтерв'ю "Сегодня".

"Сподіваюся, що неформальні платежі лікарні не вимагатимуть. Наприклад, місцевий бюджет може створити свої програми щодо тих чи інших захворюваннь. Це означає, що законних способів отримувати офіційні платежі буде достатньо багато. Неформальних платежів, благодійних внесків – не буде", – підкреслила глава МОЗ.

Зоряна Скалецька

Водночас, додала міністерка, якщо такі платежі у пацієнтів все таки вимагатимуть, громадяни можуть поскаржитися на дії медиків на гарячу лінію НСЗУ за номером 16-77.

Також Скалецька зізналася, що в МОЗ поки не розробили механізму співоплати пацієнтом деяких медичних послуг.

"Є лише декілька моделей, як може дофінансуватися система надання медичної допомоги. Робота над законопроєктами ведеться більше в парламенті. Ми підтримуємо конституційні рішення, пов'язані з додатковим фінансуванням отримання медичної допомоги", – зазначила вона.

За її словами, цьогоріч у Міністерстві планують підготувати до обговорення законопоєкт про страхове медичне забезпечення.

"На сьогодні у програму медичних гарантій включено 27 пакетів медпослуг – все, що надавалося і раніше, але коштів виділили більше, ніж у попередні роки на фінансування медичних закладів. Найкритичніші для збереження життя і здоров'я види допомоги – інсульти, інфаркти, онкологія, пологи, неонатальна допомога новонародженим – оплачуватимуться за підвищеним тарифом", – розповіла Скалецька.

Насамкінець додала, що позитивний результат у багатьох ситуаціях, які були критичними в медичній системі країни, у МОЗ розраховують побачити вже в кінці квітня – на початку травня 2020-го.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 квітня 2020 року Програма медичних гарантій в Україні запрацює в повному обсязі. Тобто з'явиться додатковий перелік медпослуг, які пацієнт зможе отримати безкоштовно навіть у приватних клініках.

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