Платно і для усіх: в Україні можуть ввести обов'язкове медстрахування

У Верховній Раді зареєстрували законопроект №9163, яким пропонується ввести обов'язкове медичне страхування.

Оплачувати страховку зобов'яжуть роботодавця, а якщо людина безробітня, за неї заплатять місцеві органи влади. Розмір обов'язкового внеску визначатиме Кабінет міністрів, однак депутати вважають, що це повинно бути не менше, ніж 400 грн, повідомляє "Сегодня".

"Українці за свій рахунок фінансують систему охорони здоров'я на 60%, а держава — на 40%. Так, медична допомога для українців стала катастрофічно недоступною економічно й фізично", — зазначають депутати у пояснювальній записці до проекту.

Тож автори проекту пропонують розділити медпослуги на ті, які покриватиме держава, й ті, які відшкодує страховка.

Що оплатить держбюджет? У проекті зазначений той же перелік медпослуг, що й у діючому законі. Це екстрена медична допомога, первинна допомога — лікування у терапевта, сімейного лікаря та педіатра; спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога; паліативна медична допомога і реабілітація; медична допомога дітям до 16 років, ведення вагітності й пологів.

При цьому остаточний список безкоштовних послуг буде відомий тільки у 2019 році, коли Рада затверджуватиме новий держбюджет. Ціна на медпослуги буде однаковою в усіх медзакладах. Те, що не ввійде у держпрограму, по суті, і повинна покрити медстраховка.

Також у законопроекті зазначено, що саме може покривати страховка: діагностику, лікування, профілактику, реабілітацію та ліки. Перелік послуг залежатиме від договору зі страховою компанією.

Мається на увазі, що річний внесок за кожну людину коштуватиме приблизно 4783 гривні, або 398,56 гривні щомісячних платежів. Його повинні будуть платити роботодавці, і зроблять це, ймовірно, за рахунок зарплат; за безробітних мають платити місцеві органи влади (з отриманих податків).

Законопроект встановлює для страховиків масу обмежень. Наприклад, страхова компанія повинна зберігати гроші тільки в державному банку. 94% внеску страховик має направляти у свій резервний фонд. Саме із нього компанія оплачуватиме лікування клієнтів. 5% від цієї суми страхова залишає на організацію своєї роботи: сюди входять витрати і прибуток підприємства. Ще 1% треба буде перераховувати у державний Резервний Фонд.

Цей фонд нібито повинен стати "подушкою безпеки": якщо у якоїсь страхової раптом закінчаться гроші, лікування пацієнтів фінансуватиметься із Фонду. Також нова структура буде контролювати страхові компанії.

Законопроект №9163 повинен пройти обговорення у комітетах парламенту й отримати експертний висновок, тільки потім його можуть винести на голосування.

В Україні нині працює добровільне медичне страхування (ДМС), але тільки 5-6% українців мають його поліс. Страховики пропонують ДМС, в основному, робочим колективам — тобто, його може оформити роботодавець для своїх співробітників. Зараз 90% всього ринку особистого страхування перебуває у корпоративному сегменті.

Раніше OBOZREVATEL розбирався, скільки в Україні коштує медична страховка.