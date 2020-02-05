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/ Новини медицини

"Пиз*ець відпустка!" Українці вразили злісною реакцією на пологи в літаку

9.1т
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Реакція українців на пологи, які прийняла українка у тайки на борту літака, що летів у Таїланд, виявилася неоднозначною.

Про це розповіла подруга лікарки Олени Федченко Наталія Бєлоконєвау Facebook. За її словами, українці дуже злісно відреагували на крики породіллі і екстрену посадку літака.

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"З ху*лі ми повинні чекати, коли її швидка забере?", "Я за таке не платив!", "А народжувати не можна було на землі?", "Пиз*ець відпустка!", "Знайшла час народжувати, я спати хочу!" – процитувала Бєлоконєва туристів.

"Судити не мені, але будьте трохи добрішими, люди. Головне, що хлопець здоровий і все добре", – додала вона.

У мережі висловили й іншу думка, оскільки на останньому місяці вагітності жінка не мала перебувати на борту літака.

"Пиз*ець відпустка!" Українці вразили злісною реакцією на пологи в літаку

Олена Федченко/Facebook

"Дитина доношена, тобто жінка сідала в літак, коли терміни не дозволяють цього робити. Плюс вона приховала вагітність. А тепер питання: ви чули колись крики, що видаються жінками при потугах? Ну не всі прям настільки, але більшість кричить... Я чула двічі, бо була в пологовому будинку. І це не для людей зі слабкими нервами. А уявіть, що ці крики слухає дитина. І ви не можете її кудись відвести подалі від крику, який видає людина, ніби її ріжуть на частини", – написала Мар'яна Пецух у Facebook.

Вона також запропонував не героїзувати вчинок породіллі, яка піддала ризику свою дитину і чужих дітей.

"Пиз*ець відпустка!" Українці вразили злісною реакцією на пологи в літаку
"Пиз*ець відпустка!" Українці вразили злісною реакцією на пологи в літаку
"Пиз*ець відпустка!" Українці вразили злісною реакцією на пологи в літаку

Як повідомляв OBOZREVATEL, випускниця Національного медичного університету імені Богомольця Олена Федченко у вівторок, 4 лютого, успішно прийняла пологи просто на борту літака, який здійснював рейс із Дохи (Катар) у Бангкок (Таїланд).

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Вагітність і пологи
Місце
Україна
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Чубатая мерзость орёт "Весьмирснами"!?
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2
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
украинец,это диагноз
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4
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
С этой родившей нужно взыскать всем пассажирам за моральный ущерб!!!какого хрена другие должны страдать из за нее?
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Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
Артеллерист Моня, вот реакция истинного скакуаса! Злоба и ненависть! В этом и отличие скакунов от русских (и великороссов, и малороссов).
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