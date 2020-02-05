Реакція українців на пологи, які прийняла українка у тайки на борту літака, що летів у Таїланд, виявилася неоднозначною.

Про це розповіла подруга лікарки Олени Федченко Наталія Бєлоконєвау Facebook. За її словами, українці дуже злісно відреагували на крики породіллі і екстрену посадку літака.

"З ху*лі ми повинні чекати, коли її швидка забере?", "Я за таке не платив!", "А народжувати не можна було на землі?", "Пиз*ець відпустка!", "Знайшла час народжувати, я спати хочу!" – процитувала Бєлоконєва туристів.

"Судити не мені, але будьте трохи добрішими, люди. Головне, що хлопець здоровий і все добре", – додала вона.

У мережі висловили й іншу думка, оскільки на останньому місяці вагітності жінка не мала перебувати на борту літака.

Олена Федченко/Facebook

"Дитина доношена, тобто жінка сідала в літак, коли терміни не дозволяють цього робити. Плюс вона приховала вагітність. А тепер питання: ви чули колись крики, що видаються жінками при потугах? Ну не всі прям настільки, але більшість кричить... Я чула двічі, бо була в пологовому будинку. І це не для людей зі слабкими нервами. А уявіть, що ці крики слухає дитина. І ви не можете її кудись відвести подалі від крику, який видає людина, ніби її ріжуть на частини", – написала Мар'яна Пецух у Facebook.

Вона також запропонував не героїзувати вчинок породіллі, яка піддала ризику свою дитину і чужих дітей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, випускниця Національного медичного університету імені Богомольця Олена Федченко у вівторок, 4 лютого, успішно прийняла пологи просто на борту літака, який здійснював рейс із Дохи (Катар) у Бангкок (Таїланд).

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