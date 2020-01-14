Пів сотні послуг: українцям пообіцяли безкоштовні медпроцедури у 2020 році

У 2020 році українці зможуть безкоштовно отримати майже пів сотні медичних послуг.

Як повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький, на це з бюджету буде виділено 72 млрд гривень.

"На цей рік закладено в бюджеті 72 млрд на виконання програми медичних гарантій. Її уряд затвердив ще в листопаді. Медгарантія – перед нами це називали "гроші йдуть за пацієнтом", – цитує його слова zn.ua.

Українцям пообіцяли пів сотні безкоштовних медичних послуг у 2020 році

За його словами, 2 квітня 50 медичних і діагностичних процедур (зокрема ультразвукове дослідження, рентген-дослідження, біопсія, оперативне лікування інсульту, пологи тощо) у межах програм медгарантій будуть безкоштовними для українців. Водночас йдеться про заклади, які підписали угоду з НСЗУ.

Радуцький також зауважив, що фінансування програми "Доступні ліки" цього року в Україні збільшилося на 3,2 млрд гривень.

"Держава оплачує їхню вартість, і людина за електронним рецептом безоплатно їх отримує", – зазначив Радуцький.

Як повідомляв OBOZREVATEL, указ "Про невідкладні заходи щодо проведення реформ і зміцнення держави", який підписав президент України Володимир Зеленський, передбачає низку змін у регулюванні роботи медицини.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!