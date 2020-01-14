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Пів сотні послуг: українцям пообіцяли безкоштовні медпроцедури у 2020 році

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У 2020 році українці зможуть безкоштовно отримати майже пів сотні медичних послуг.

Як повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький, на це з бюджету буде виділено 72 млрд гривень.

"На цей рік закладено в бюджеті 72 млрд на виконання програми медичних гарантій. Її уряд затвердив ще в листопаді. Медгарантія – перед нами це називали "гроші йдуть за пацієнтом", – цитує його слова zn.ua.

Українцям пообіцяли пів сотні безкоштовних медичних послуг у 2020 році

Українцям пообіцяли пів сотні безкоштовних медичних послуг у 2020 році

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За його словами, 2 квітня 50 медичних і діагностичних процедур (зокрема ультразвукове дослідження, рентген-дослідження, біопсія, оперативне лікування інсульту, пологи тощо) у межах програм медгарантій будуть безкоштовними для українців. Водночас йдеться про заклади, які підписали угоду з НСЗУ.

Радуцький також зауважив, що фінансування програми "Доступні ліки" цього року в Україні збільшилося на 3,2 млрд гривень.

"Держава оплачує їхню вартість, і людина за електронним рецептом безоплатно їх отримує", – зазначив Радуцький.

Як повідомляв OBOZREVATEL, указ "Про невідкладні заходи щодо проведення реформ і зміцнення держави", який підписав президент України Володимир Зеленський, передбачає низку змін у регулюванні роботи медицини.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
медична реформа
Особа
Михайло Радуцький
Місце
Україна
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фил филька
фил филька
вот это да! даже оперативное лечение инсульта и роды будут бесплатными. хорошо хоть бесплатно плодиться и умирать можно))
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