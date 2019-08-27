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Після укусу комара у дівчини зупинилося серце: названо хворобу

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В Англії у дівчини після укусу комара на три хвилини зупинилося серце.

25-річна Кім Робінсон розповіла, як потрапила на лікарняне ліжко після укусу комахи в ногу, передає Daily Mirror.

"Місце укусу свербіло, а наступного дня запалилося. Але я не надавала цьому особливого значення. Мені здавалося, що я прийму антибіотик, і все пройде", – згадувала вона.

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Однак її нога продовжувала запалюватися, і дівчині навіть стало важко ходити. Після того, як вона кілька разів знепритомніла, постраждала звернулася в лікарню. Лікарі виявили у неї некротичний фасциїт – інфекцію, викликану бактеріями Streptococcus pyogenes або Clostridium perfringens. Медики одразу ж заявили, що хвора потребує термінової операції, бо вона ризикує залишитися без ноги.

Під час операції у неї погіршився стан легенів, і навіть зупинилося серце. Лікарям довелося ввести її в штучну кому на п'ять днів.

Кім Робінсон

Кім Робінсон

Daily Mirror

"Я прокинулася і не усвідомлювала, що була в комі. Коли мій колишній коханий показав дату на календарі, я була шокована", – поділилася Робінсон.

В процесі реабілітації пацієнтці довелося вчитися розмовляти і ходити. Робінсон пробула в лікарні п'ять тижнів, після чого її перевезли до іншої медичної установи для пересадки шкіри на нозі.

Після укусу комара нога почала запалюватися

Після укусу комара нога почала запалюватися

Daily Mirror

Кім Робінсон у лікарні

Кім Робінсон у лікарні

Daily Mirror

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпрі виявили небезпечне захворювання після укусу комара.

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Місце
Англія
Теги
хвороба медицина здоров'я укус кліща
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