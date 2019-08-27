Після укусу комара у дівчини зупинилося серце: названо хворобу

В Англії у дівчини після укусу комара на три хвилини зупинилося серце.

25-річна Кім Робінсон розповіла, як потрапила на лікарняне ліжко після укусу комахи в ногу, передає Daily Mirror.

"Місце укусу свербіло, а наступного дня запалилося. Але я не надавала цьому особливого значення. Мені здавалося, що я прийму антибіотик, і все пройде", – згадувала вона.

Однак її нога продовжувала запалюватися, і дівчині навіть стало важко ходити. Після того, як вона кілька разів знепритомніла, постраждала звернулася в лікарню. Лікарі виявили у неї некротичний фасциїт – інфекцію, викликану бактеріями Streptococcus pyogenes або Clostridium perfringens. Медики одразу ж заявили, що хвора потребує термінової операції, бо вона ризикує залишитися без ноги.

Під час операції у неї погіршився стан легенів, і навіть зупинилося серце. Лікарям довелося ввести її в штучну кому на п'ять днів.

Кім Робінсон Daily Mirror

"Я прокинулася і не усвідомлювала, що була в комі. Коли мій колишній коханий показав дату на календарі, я була шокована", – поділилася Робінсон.

В процесі реабілітації пацієнтці довелося вчитися розмовляти і ходити. Робінсон пробула в лікарні п'ять тижнів, після чого її перевезли до іншої медичної установи для пересадки шкіри на нозі.

Після укусу комара нога почала запалюватися Daily Mirror

Кім Робінсон у лікарні Daily Mirror

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпрі виявили небезпечне захворювання після укусу комара.

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