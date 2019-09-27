Після кесаревого — відразу на руки! У Києві провели унікальні для України пологи

В Україні вперше провели кесарів розтин, під час якого новонароджену дитину прийняла сама породілля.

Жінка була одночасно пацієнткою на операції та асистентом для лікарів, йдеться в сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).

Медики п'ятого столичного пологового будинку більше місяця готувалися до такої практики. Владислава стала мамою вчетверте.

Запланованої дати операції не було, поки дитина сама не вирішила, коли з'явитися. В операційній Владислава була повноправним учасником процесу.

Мама з новонародженою дитиною Скріншот відео

Їй ввели спінальну анестезію. Це означає, що жінка всю операцію перебувала у свідомості. Їй зробили розріз внизу живота. А далі дитина повинна була з'явитися завдяки потугам матері.

У цей момент лікарі не втручалися. Владислава найперша взяла дитину на руки.

В Україні вперше відбувається подібний кесарів розтин. А в світі вперше дитина таким способом народилася в 2016 році. Тепер цю технологію обережно практикують у різних країнах. І називають це розширенням прав жінки під час пологів.

Як повідомляє OBOZREVATEL, в Індії 74-річна Ерраматті Мангаямма народила двійню за допомогою екстракорпорального запліднення і встановила світовий рекорд.

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