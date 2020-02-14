Пірацетам від "Дарниці": допомагає чи ні?

Напевно вам неодноразово доводилося чути про пірацетам. Цей препарат призначають багатьом - від дорослих до малят. Найчастіше в домашні аптечки потрапляє препарат виробництва фармкомпанії "Дарниця", оскільки в рейтингу цін він поки що виграє.

Так, диво-пігулку приписують і людям похилого віку як панацея від деменції, так і дітям для поліпшення роботи мозку в цілому і пам'яті зокрема.

Пірацетам-Дарниця Аптека24

Отже, пірацетам – це похідна гамма-аміномасляної кислоти, тобто, є природним нейротрансміттером. Теоретично може надавати заявлений ноотропну дію, формально не є пустушкою, але чи є ефективним у разі лікування будь-яких захворювань, давайте розбиратися.

Як вже говорилося, препарат люблять призначати всім і всюди: для поліпшення когнітивних функцій, для запобігання деменції, при атеросклерозі, і т.д. і т.п. За останні роки про нього багато написано. До речі, мало якому препарату пощастило аж п'ять разів потрапити на Кохрейн (ці самі огляди будуть нижче).

Так, перший говорить, що пірацетам виявився неефективним при ішемічному інсульті, і навіть сприяв настанню летального наслідку в перший місяць лікування (однак це статистично не достовірно).

Наступне – пірацетам не рятує при деменції і не допомагає при порушенні когнітивних функцій. Це показав сукупний аналіз понад 10 тисяч пацієнтів.

Також відзначається слабка ефективність пірацетаму при постінсультній афазії. Тобто, ефект лікування є, але не вище, ніж при мовній терапії.

Не вдалося довести також ефективність пірацетаму і при дистрессі плоду під час пологів, не працює він при серповидно-клітинних анемічних кризах. Так що і тут він в прольоті.

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Пірацетам-Дарниця Аптека24

Виходить, що пірацетам як би має допомагати... При цьому ефект його сумнівний, та й FDA його чомусь досі не прийняв.

До речі, в розвинених країнах пірацетам зовсім з медичної площині переміщається в якусь фантастичну, так званий "нейрохакінг", де розумово незміцнілі люди запихаються хімією і БАДами, щоб стати "надлюдьми".

І під зав'язку "бонус". У 1997 році проводилося дослідження PASS, де метою було виявити, чи допоможе пірацетам при інсульті, якщо його дати в перші 12 годин. Результат показав, що ефект такий же, як від плацебо.

Але тут ось яка справа: гроші спонсор вже дав, і потрібно викручуватися, тому вченим довелося виділити з групи пацієнтів підгрупу, а з неї під-підгрупу, в якій пірацетам все-таки проявив ефект.

При цьому статистична сила виявилася недостатньою, тому було вирішено почати дослідження PASS II, в якому взялися б до уваги недоліки і зауваження до першого дослідження. Ось тільки його результати компанія-виробник відмовилася надати.

Ось так якось ...

Судячи з усього, ефект від пірацетаму все-таки є. Але не для пацієнтів. Для пірацетамомейкерів. Так, "Дарниця"?

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