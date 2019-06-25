Знайдена несподівана причина витривалості у спортсменів

У кишечнику спортсменів містяться спеціальні бактерії, які можуть підвищити їхню працездатність.

До такого висновку дійшли вчені з Гарвардської медичної школи в Бостоні (США), пише Live Science.

У цієї категорії людей виявлено більшу кількість кишкових мікроорганізмів під назвою Veillonella atypica, особливо після закінчення гонки, порівняно з людьми, які ведуть малорухливий спосіб життя.

Експерти пояснюють встановлений зв'язок тим, що Veillonella харчуються молочною кислотою – сполукою, яка утворюється в м'язах під час тренування. Крім того, мікроби синтезують пропіонат, який може допомогти поліпшити спортивні показники.

У кишечнику спортсменів містяться спеціальні бактерії Колаж

На думку авторів, у перспективі пробіотик із Veillonella могли б використовувати звичайні люди для поліпшення своїх фізичних здібностей під час виконання вправ. Це могло б захистити їх від хронічних захворювань, враховуючи діабет.

Раніше MedOboz повідомляв, що вчені виявили зв'язок між змінами в мікробіомі кишечника і фіброміалгією – захворюванням, яке супроводжується хронічним болем у м'язах і порушенням сну.

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