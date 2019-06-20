"Поїдають плоть": вчені з'ясували, чим небезпечні пляжі

Глобальне потепління призвело до того, що на пляжах поширюються небезпечні для людини бактерії.
Так, вчені навели як приклад активне розмноження мікробів у затоці Делавер, неподалік від Нью-Джерсі (США), повідомляє Live Science.
Мікроорганізми під назвою Vibrio vulnificus мешкають в океані, але можуть поширюватися у раніше незаймані пляжні води завдяки зміні клімату. Вони викликають сепсис, поширене руйнування шкіри і сполучних тканин.
Люди можуть заразитися бактеріями двома способами:
якщо вони вживають забруднені морепродукти;
під час контакту відкритої рани з водою.
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