Що загрожувало здоров'ю людства в 2019 році

Фахівці CDC провели огляд літератури і виділили 9 проблем, які частіше з'являлися в заголовках світових медичних публікацій в 2019 році. Про це повідомляється в прес-релізі на сайті організації. Провівши паралель та враховуючи дані Центру громадського здоров'я МОЗ України, стало зрозуміло, що зазначені загрози стосуються і здоров'я українців.

Отже, топ-9 найсерйозніших проблем зі здоров'ям, які були виділені.

Травми легень, пов'язані з використанням електронних сигарет і вейпів

Станом на 10 грудня в США зафіксовано 52 смертельних випадки і 2409 випадків EVALI – пошкоджень легень, пов'язаних з вейпінгом. Одна з можливих причин – ацетат вітаміну Е, виявлений в легенях пацієнтів.

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Опіати

Передозування наркотиками залишається серйозною проблемою не тільки в Америці, але і у всьому світі. У 2017 році в США було зареєстровано більше 70 000 летальних випадків. Це останній рік, за який наявні остаточні дані. Понад дві третини були пов'язані з опіоїдами, включаючи героїн і синтетичні опіоїди.

Стійкість до антибіотиків

Бактерії і гриби, стійкі до антибіотиків, щорічно викликають в США понад 2,8 мільйона інфекцій і 35 000 смертей. Їх також називають супербактеріями.

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Спалахи харчових інфекцій

Протягом 2019 року було зареєстровано більше 75 спалахів, пов'язаних з контактом з харчовими продуктами або тваринами. Відомі спалахи сальмонельозу, кишкової палички, холери. Особливо "відзначилися", м'ясоїдні бактерії, які мешкають у воді.

Смертність, пов'язана з вагітністю

На думку американських фахівців, 3 з 5 смертей, пов'язаних з вагітністю, могли бути попереджені. На першому місці серцево-судинні захворювання і інсульт, іншими причинами є інфекції та сильна кровотеча.

Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ)

Присутність ВІЛ-інфекції в цьому списку пов'язана з тим, що успішність профілактики захворювання знизилася. На сьогоднішній день Україна займає одне з перших місць серед європейських країн за кількістю ВІЛ-позитивних осіб.

Кір

В цьому році в США було найбільше випадків захворювання на кір за останні 25 років. З початку року в Україні захворіли понад 57 тисяч людей.

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Імунізація і вакцинація

Майже дві третини вагітних жінок в США не були вакциновані від грипу і коклюшу. Для профілактики грипу фахівці рекомендують щорічну вакцинацію, що може вберегти не лише від самої хвороби, а й від серйозних ускладнень. Вакцинація проти ВПЛ ефективно знижує частоту захворюваності на рак шийки матки.

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Ебола

В цьому році спалах Еболи в Демократичній Республіці Конго була визнана ВООЗ ситуацією міжнародного масштабу. Число випадків захворюваності досягло 3 313, число смертельних випадків – 2204.

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