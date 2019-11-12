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Аж до довічного: Рада посилила відповідальність за фальсифікацію ліків

1.8т
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Верховна Рада України у вівторок, 12 листопада, ухвалила законопроєкт про посилення кримінальної відповідальності за фальсифікацію ліків і їх поширення, зокрема й через інтернет.

За це проголосували 363 народних обранці. Ініціатором проєкту №1152-1, текст якого опублікований на офіційному сайті Ради, є депутат від фракції "Слуга народу".

Так, парламент збільшив строки тюремного ув'язнення з 3-5 до 5-8 років у разі доведення провини у виготовленні, придбанні, перевезенні, пересиланні, збуті або зберіганні з метою збуту завідомо фальсифікованих ліків.

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Повторне порушення, або групою осіб, або службовою особою із зловживанням службовим становищем, мед- або фармацевтичним працівником, або за допомогою інтернету – привід для позбавлення волі на термін від 8 до 10 років із конфіскацією майна.

Якщо порушення призвело до смерті людини або інших тяжких наслідків, визнаного винним зможуть позбавити волі на 10-15 років або довічно, з конфіскацією майна.

Ілюстрація

Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в Україні заборонили реалізацію, зберігання та застосування всіх серій лікарського препарату від кашлю "Флавамед" у вигляді сиропу.

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Теми
Ліки в Україні здоров'я
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України ліки фальсифікат
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