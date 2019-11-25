Довічне за підробку ліків: Зеленський схвалив зміни до Кримінального кодексу

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 25 листопада, підписав закон про посилення кримінальної відповідальності за фальсифікацію ліків і їх поширення, ухвалений Верховною Радою.

Про це повідомляє пресслужба Офісу глави держави. Документ почне діяти наступного дня після його опублікування.

Підписаний закон посилює покарання у вигляді позбавлення волі за фальсифікацію лікарських засобів.

Підробка ліків: Зеленський підписав закон

Зокрема, зміни внесуть до статті 321-1 (фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України. Тюремний термін за виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів складе від п'яти до восьми років (до цього санкція за такі дії передбачала позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років).

Повторне порушення, групою осіб, або службовою особою із зловживанням службовим становищем, медичним або фармацевтичним працівником, або за допомогою інтернету – привід для позбавлення волі на термін від 8 до 10 років із конфіскацією майна.

Якщо порушення призвело до смерті людини або інших тяжких наслідків, визнаного винним зможуть позбавити волі на 10-15 років або довічно з конфіскацією майна.

Крім того, закон посилює відповідальність посадових осіб, діяльність яких безпосередньо пов'язана з обігом ліків. Так, поширення завідомо фальсифікованих лікарських засобів посадовою особою шляхом зловживання службовим становищем; медичним або фармацевтичним працівником, або за допомогою інформаційних систем, зокрема інтернету, карається позбавленням волі на строк від восьми до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади та з конфіскацією майна.

Підробка ліків: Зеленський підписав закон journal.avers3.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський пообіцяв масштабні зміни в медицині. Вони торкнуться тарифів на медпослуги і запуску системи трансплантації органів.

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