Компания "Люстдорф" открыла инновационные очистные сооружения

Компания "Люстдорф", один из крупнейших производителей молочной продукции в Украине, открыла собственный комплекс для очистки сточных вод.

10 октября 2019 года состоялся запуск на полную мощность очистных сооружений. В этот проект, реализация которого длилась 6 лет, было инвестировано 6,5 миллионов долларов.

Опыт и знания в области технологии очистки сточных вод были переняты у экспертов Германии, Польши, Голландии и Турции. Так, немецкая компания Hager Elsasser Gmbl обеспечила разработку технологий и поставку оборудования, а польская компания WaWaTech – непосредственный запуск.

Компания "Люстдорф" loostdorf.com

Что представляет собой очистной комплекс компании "Люстдорф"?

На расстоянии 2 км от самого завода в г. Ильинцы (Винницкая область) построен современный комплекс для очищения сточных вод молочного производства. Его площадь составляет 7,3 тыс. кв. м. Работу обеспечивает персонал, состоящий из 8 сотрудников: руководителя, 2 лаборантов, 4 операторов, слесаря-ремонтника.

Очистной комплекс компании "Люстдорф"

Как работают очистные сооружения?

Сточные воды с завода поступают в резервуар-усреднитель, вместительность которого составляет 500 куб. м. Он оснащен мешалкой, которая непрерывно работает для поддержания однородного химического состава. После этого вода поступает во флотационную установку, где из нее удаляются остатки жира. Очищенная от липидов вода направляется в биореактор, где воду очищает биомасса специально отобранных штаммов бактерий. Во вторичном отстойнике (резервуаре-осветлителе) биологический осадок оседает, а чистая вода поступает в речку Соб, которая находится на расстоянии 1,5 км. Лабораторный анализ сточных вод проводят на каждом этапе очистки.

Схема очистных сооружений компании "Люстдорф"

Очистной комплекс компании "Люстдорф" biotechprom.com

Очистной комплекс компании "Люстдорф" biotechprom.com

Что получают при очищении сточных вод?

В результате очищения сточных вод (например, вода, которую использовали для очистки и дезинфекции транспортирующих молоко цистерн) получают:

очищенную воду;

биогаз;

органо-минеральные удобрения.

По словам начальника очистных сооружений и эколога компании "Люстдорф" Александра Юрчака, лабараторные показатели воды после очистки лучше, чем у воды из водоёма, в который сливают очищенные стоки. Собранный жир и флотационный ил перемешивают и отправляют в ферментер, где проходит процесс гниения и выделяется богатый метаном биогаз. С помощью когенерационной установки накопленный газ преобразовывают в электроэнергию, которой хватает на частичное удовлетворение потребностей предприятия.

Цель создания очистных сооружений

По мнению Олега Васильева, одного из владельцев компании "Люстдорф", помимо соблюдения стандартов качества продукции нужно активно продвигать такое актуальное направление, как улучшение экологического состояния и ответственное использование природных ресурсов. На сегодня в Украине нет аналогов подобных технологий очистки сточных вод в молочной промышленности. Ключевая особенность комплекса – это закрытый цикл переработки сырья с использованием экологически чистых методов.

Компания "Люстдорф" входит в тройку лидеров молочной отрасли Украины, специализируется на производстве цельномолочной продукции и растительных напитков. Продукция ее брендов "Селянське", "На здоров’я", "Бурьонка", "Ідеаль Немолоко" известны как в Украине, так и за рубежом. За более чем 20 лет существования компании процесс производства стал полностью автоматизированным, что обеспечивает уверенность в качестве и безопасности продукции для покупателей.

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