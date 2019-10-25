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Переведення годинника: лікарка порадила, як "налаштувати" організм на зимовий час

1.4т Читати матеріал російською

У ніч на неділю, 27 жовтня, Україна переходить на зимовий час. Щоб організм швидше і легше перелаштувався, медики радять добре висипатися і уникати додаткових навантажень.

Про те, скільки годин потрібно спати і як зберегти енергійність в "перехідний" період, розповіла лікарка-невролог Юлія Івченко в ефірі ObozTV.

Невролог наголосила, що в цей період особливо важливий нормальний сон, відпочинок, відсутність "зовнішніх" стресів і додаткових перевантажень.

За її словами, кількість годин сну для кожної людини індивідуальна, але в середньому достатньо 6 повноцінних годин у "правильний" (нічний) час.

"Іноді 5 годин, іноді 6-7... Якщо вирівняти графік роботи і відпочинку, то людина сама відчує, скільки часу їй потрібно, щоб прокинутися вранці бадьорою", – впевнена лікарка.

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Івченко зауважила, що надлишок сну так само негативно впливає на організм, як і його недолік.

"Іноді ми прокидаємося і думаємо: на роботу зарано, ще годинку можна поспати. Засипаємо на годинку і прокидаємося з таким відчуттям, ніби по нас слони потопталися... Через те, що для організму це був надлишок", – пояснила вона.

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Щоб залишатися бадьорими і в тонусі, спеціалістка порекомендувала вирівняти рівень цукру в крові.

"Коли ми втомлені, то що зазвичай робимо? З'їдаємо цукерку, шоколадку з кавою. Такий "викид" цукру в організм сприяє тому, що ми стаємо більш активними. Але наскільки швидко воно прийшло в організм – настільки швидко і йде. І потім, навпаки, пригнічує. А з рівним показником цукру в крові не буде таких перепадів. Організм реагуватиме на все більш спокійно ", – розповіла Івченко.

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Коментуючи ймовірність того, що Україна востаннє переведе стрілки і залишиться в "зимовому часі", лікарка звернула увагу на важливий нюанс: "Вважається, що фізіологічно літній час більше підходить для організму. Наші функціональні біоритми, вироблення гормонів тощо, ближчі до літнього часу ".

Постійне недосипання загрожує серйозними проблемами зі здоров'ям

Постійне недосипання загрожує серйозними проблемами зі здоров'ям

Peter Oumanski / time.com

OBOZREVATEL нагадує, що в ніч з 26 на 27 жовтня – а точніше, о четвертій годині ранку 27 жовтня – годинник слід перевести на одну годину назад, тобто на 3:00. Таким чином, завдяки переходу на зимовий час, у вихідний день вдасться поспати на одну годину більше.

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Теми
здоров'я Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Поради лікарів
Особа
Юлія Івченко
Місце
Україна
Тег
час
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