Переведення годинника: лікарка порадила, як "налаштувати" організм на зимовий час

У ніч на неділю, 27 жовтня, Україна переходить на зимовий час. Щоб організм швидше і легше перелаштувався, медики радять добре висипатися і уникати додаткових навантажень.

Про те, скільки годин потрібно спати і як зберегти енергійність в "перехідний" період, розповіла лікарка-невролог Юлія Івченко в ефірі ObozTV.

Невролог наголосила, що в цей період особливо важливий нормальний сон, відпочинок, відсутність "зовнішніх" стресів і додаткових перевантажень.

За її словами, кількість годин сну для кожної людини індивідуальна, але в середньому достатньо 6 повноцінних годин у "правильний" (нічний) час.

"Іноді 5 годин, іноді 6-7... Якщо вирівняти графік роботи і відпочинку, то людина сама відчує, скільки часу їй потрібно, щоб прокинутися вранці бадьорою", – впевнена лікарка.

Івченко зауважила, що надлишок сну так само негативно впливає на організм, як і його недолік.

"Іноді ми прокидаємося і думаємо: на роботу зарано, ще годинку можна поспати. Засипаємо на годинку і прокидаємося з таким відчуттям, ніби по нас слони потопталися... Через те, що для організму це був надлишок", – пояснила вона.

Щоб залишатися бадьорими і в тонусі, спеціалістка порекомендувала вирівняти рівень цукру в крові.

"Коли ми втомлені, то що зазвичай робимо? З'їдаємо цукерку, шоколадку з кавою. Такий "викид" цукру в організм сприяє тому, що ми стаємо більш активними. Але наскільки швидко воно прийшло в організм – настільки швидко і йде. І потім, навпаки, пригнічує. А з рівним показником цукру в крові не буде таких перепадів. Організм реагуватиме на все більш спокійно ", – розповіла Івченко.

Коментуючи ймовірність того, що Україна востаннє переведе стрілки і залишиться в "зимовому часі", лікарка звернула увагу на важливий нюанс: "Вважається, що фізіологічно літній час більше підходить для організму. Наші функціональні біоритми, вироблення гормонів тощо, ближчі до літнього часу ".

Постійне недосипання загрожує серйозними проблемами зі здоров'ям Peter Oumanski / time.com

OBOZREVATEL нагадує, що в ніч з 26 на 27 жовтня – а точніше, о четвертій годині ранку 27 жовтня – годинник слід перевести на одну годину назад, тобто на 3:00. Таким чином, завдяки переходу на зимовий час, у вихідний день вдасться поспати на одну годину більше.

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