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Переваги роботизованих аптек: великі черги залишаються в минулому

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Сучасні технології, які покликані спрощувати наше життя, оточують всюди. Інновації міцно увійшли також і до фармацевтичної сфери. Роботизовані аптеки під брендами "Аптека АНЦ", "Аптека низьких цін", "Аптека Копійка" і "Благодія" щодня демонструють роботу електронних "фармацевтів" — роботів Pharm Bot. Цей високотехнологічний робот має багато переваг, одне з яких — значне прискорення процесу обслуговування покупців.

Переваги роботизованих аптек: великі черги залишаються в минулому

Процес обслуговування відвідувача аптеки зсередини значно складніший, ніж здається. Кожен раз, отримавши замовлення, провізор має знайти товар серед понад 15000 найменувань і принести його покупцеві. Цей процес може зайняти кілька хвилин, а покупці тим часом чекають у черзі. Однак аптеки під брендами "Аптека АНЦ", "Аптека низьких цін", "Аптека Копійка" і "Благодія" вже кілька років використовують у своїй роботі фармацевтичного робота, що значно прискорює процес обслуговування! Навіщо виконувати монотонну роботу, якщо її можна доручити аптечному роботу PharmBot?

PharmBot — це аптечний робот, який об'єднав в собі багаторічний досвід і новітні технологічні розробки. Він зберігає в собі одночасно понад 10000 упаковок, а час видачі замовленого препарату скоротився до 7 секунд! У свою чергу, провізор може приділити більше уваги покупцеві, надати детальну консультацію, а не витрачати час на пошук препаратів на складі!

Завдяки впровадженню PharmBot в роботизованих аптеках покупцям більше не доводиться витрачати багато часу в довгих чергах.

Переваги роботизованих аптек: великі черги залишаються в минулому

До речі, ще одним незаперечним плюсом роботизованих аптек під брендами "Аптека АНЦ", "Аптека низьких цін", "Аптека Копійка" і "Благодія" стали постійні акційні пропозиції. Наприклад, зараз роботизовані аптеки проводять акцію "Лютий березень", в рамках якої знижені ціни до 20%* на сезонні препарати, вітаміни, чаї, косметику, засоби для жіночої та дитячої гігієни та багато іншого.

Переваги роботизованих аптек: великі черги залишаються в минулому

*Акція діє з 01.01.2019 по 30.03.2019 р в аптеках під брендами "Аптека АНЦ", "Аптека низьких цін", "Аптека Копійка" і "Благодія". Під знижкою мається на увазі зниження звичайної ціни реалізації на акційні товари до 20%. Інформацію про ціну на товар до і після застосування знижки, про співвідношення до попередньої ціни реалізації можна дізнатися у провізорів аптек. Кількість акційного товару обмежена.

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