Переплутав органи! У Києві жінка впала в кому через лікарську помилку

У Києві анестезіолог Центрального госпіталю МВС помилково ввів інтубаційну трубку не в трахею, а в стравохід пацієнтки, через що та впала у кому.

Як повідомляють "Факти", 53-річна Олена Бондаренко вже дев'ять знаходиться в комі через те, що під час операції помилка лікаря привела до кисневого голодування і ураження центральної нервової системи.

Брат постраждалої Артем Бондаренко розповів, що його сестра приїхала з Франції, щоб провести в Києві операцію з видалення міоми матки.

"Це повинна була бути звичайна планова операція. У вівторок, 20 листопада, Олену прооперували. На зв'язок вона не виходила. Нікому з рідних не подзвонили ні лікарі, ні вона сама. Про те, що під час операції Олена ледь не померла, а тепер знаходиться в комі, ми дізналися тільки на наступний день, коли наша літня мама приїхала в лікарню, щоб привезти Олені халат. Мама була впевнена, що Олена вже в звичайній палаті. А виявилося – в реанімації, у важкому стані", – розповів чоловік.

Під час операції лікарі помітили, що у жінки змінився колір крові, зблідла шкіра. Але анестезіолог повідомив, що все добре і треба продовжувати операцію. Але через п'ять хвилин у пацієнтки зупинилося серце.

"Коли зупинилося серце, анестезіолог, за словами гінекологів, почав робити Олені масаж серця. Але потім чомусь перестав і побіг до сусідньої операційну, щоб покликати на допомогу завідувача анестезиологиії. Це ще одна груба помилка: він не мав права залишати операційну під час операції. Тут же вийшло, що Олені кілька хвилин взагалі не надавали допомогу. Гінекологи просто стояли поруч, тому що реанімаційні заходи - це ніби як не їх парафія. А анестезіолог пішов", – згадував брат.

Олена Бондаренко Факти

Але коли прийшов завідувач анестезиології, то побачив, що у пацієнтки немає пульсу, зіниці розширені, а шкіра вже вся синя – стан клінічної смерті.

"Олена пробула в стані клінічної смерті близько 20 хвилин. Потім серцева діяльність відновилася. Але 20 хвилин – це дуже багато. Кисневе голодування мозку призвело до того, що сестра впала в кому. В цьому стані вона з тих пір і знаходиться", – розповів Бондаренко.

Відзначається, що перші два місяці Бондаренко перебувала в реанімації того ж Центрального госпіталю МВС. Потім її на приватному літаку перевезли до Франції.

При цьому анестезіолог свою провину заперечує, заявляючи, що у постраждалої були проблеми з серцем.

"Проблем із серцем у сестри ніколи не було! Про тому, що у Олени було здорове серце, що підтверджують і результати кардіограми, які їй робили безпосередньо перед операцією", – відзначав брат.

Операція

Однак анестезіолога звільнили з госпіталю МВС, і зараз, імовірно працює в київській приватній клініці.

Київська прокуратура почала кримінальне провадження щодо анестезіолога за статтею "Неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником".

"Експертиза показала, що під час інтубації трахеї лікар-анестезіолог допустив в проведенні процедури критичний дефект, направивши інтубаційну трубку не в трахею, а в стравохід з подальшим підключенням до апарату штучної вентиляції легенів. Недбалі дії лікаря стали причиною розвитку у пацієнтки гіпоксичного стану з подальшим ураженням центральної нервової системи. Це призвело до розвитку тривалої коми", – розповів прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.

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