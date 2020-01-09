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Китайців масово косить новий коронавірус: спалахнула епідемія

1.5т
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Медики роспізнали новий вид коронавіруса, який спровокував спалахи вірусної пневмонії в одній з провінцій Китаю.

Лікарям не вдалося виявити механізм передачі інфекції від людини до людини, повідомляє ChinaDialy. При цьому передбачається, що вірус розповсюджується через контакти з тваринами або вживання в їжу сирих морепродуктів.

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Небезпечний вірус передається через тварин або з їжею

Небезпечний вірус передається через тварин або з їжею

Новій мир

Як відомо, новий вірус викликав спалах вірусного запалення легенів в місті Ухань китайської провінції Хубей. Станом на 5 січня, було зареєстровано 59 випадків інфікування. Летальних випадків не зафіксовано.

Повідомляється, що експертам вдалося виявити вірус в результаті аналізу зібраних зразків, 15 з яких дали позитивний результат. До теперішнього часу медики продовжують роботу по встановленню причин спалаху захворювання.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що новий коронавірус був виявлений в Саудівській Аравії.

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Китай
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