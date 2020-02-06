Паніка через коронавірус? В Україні змели всі медичні маски

В Україні виник дефіцит медичних масок на тлі паніки через поширення китайського коронавірусу і підвищення рівня захворюваності на грип і ГРВІ.

Про це на брифінгу по поширенню коронавірусу заявив генеральний директор Директорату громадського здоров'я МОЗ України Андрій Скіпальський, передає УНН.

"У МОЗ України відбулася зустріч з керівництвом заступника міністра Віктора Ляшко з виробниками та дистриб'юторами хірургічних масок, і їх постачальниками, оскільки можна спостерігати певний дефіцит на ринку, тому були обговорені певні заходи щодо вирішення питання дефіциту на складах і в роздрібних мережах", – розповів Скіпальський.

В Україні сміли всі медичні маски replyua.net

Варто відзначити, що медичні маски не захистять здорову людину від ризиків заразитися новим китайським коронавірусом 2019 nCoV. Однак маски потрібно надягати хворим – тим, у кого спостерігаються прояви респіраторних інфекцій. Так вони зможуть убезпечити оточуючих.

Також звичайні медичні маски на обличчі не захищають від вірусів або бактерій, які переносяться по повітрю. Вони вільно тримаються на обличчі і не мають фільтра. При цьому маски знижують ризик потрапляння вірусу через чхання або кашель. Також вони захищають від інфекцій, що передаються через брудні руки в рот.

Як писав OBOZREVATEL раніше, через підвищення рівня захворюваності учнів на грип і ГРВІ в Україні найбільше постраждали школи в Одеській, Вінницькій, Дніпропетровській та Полтавській областях.

Вже майже три тижні по всіх регіонах України частково призупиняли навчання в навчальних закладах. Однак грип не вщухає, і місцева влада вирішила відправляти на вимушені канікули цілі міста, а іноді і області

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