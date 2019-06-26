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/Новини медицини

У Росії відбулося масове отруєння в лікарні: що відомо

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У селищі Ржавки Московської області ( Росія ) дев'ять пацієнтів лікарні отруїлися фізіологічним розчином з крапельниці під час процедур.

Через кілька годин у людей піднялася температура і почався озноб, вони були терміново доставлені в Сонячногірську ЦРЛ, передає Газета.ру.

Вік постраждалих – від 49 до 70 років, всі вони перебували на стаціонарному лікуванні.

За фактом інциденту правоохоронці проводять дослідчу перевірку і вилучають зразки отруєного речовини.

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Крапельниця

Крапельниця

pixabay.com

Раніше MedOboz повідомляв, що жителі Хабаровська потрапили до інфекційної лікарні у важкому стані, у них діагностували трихінельоз.

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Тема
здоров'я
Місце
Росія
Тег
ліки
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