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Отримав $22 тис. хабара: суд ухвалив скандальне рішення щодо хірурга з Києва

2.4т
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Солом'янський райсуд Києва визнав винним керівника відділу Національного інституту хірургії і трансплантології імені Шалімова у отриманні хабара за трансплантацію печінки. Його покарання – штраф.

У рішенні суду йдеться, що лікаря зобов'язали виплатити штраф у розмірі 8500 гривень.

Слідство встановило, що медик спершу зажадав від пацієнта $100 за консультацію. Після того, як чоловікові діагностували рак печінки, вимагав у нього вже $30 000 за трансплантацію органа й післяопераційне лікування. Водночас хірург зазначав, що без лікування той може померти.

Хірург, який спіймався на хабарі за пересадку печінки, відбувся штрафом

Хірург, який спіймався на хабарі за пересадку печінки, відбувся штрафом

5 вересня 2019 року лікар зробив операцію. Упродовж післяопераційної терапії він нагадував хворому про "борг за врятоване життя". Той спершу приніс медику 2000, а потім і $20 000. Загальна сума неправомірної вигоди становила 545 360 гривень.

Видання "Судовий репортер" повідомляє, що йдеться про Олега Котенка. Там його називають його "єдиним в країні хірургом, який здійснює трансплантацію печінки".

Затримали Котенка в жовтні 2019 року на отриманні хабара $20 000. З його кабінету вилучили понад $60 000, з банківської комірки – ще $840 000.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі колишнього чиновника Малиновської райадміністрації, який під час отримання хабара побив співробітницю міліції, не могли засудити 10 років. У підсумку йому вдалося уникнути покарання через закінчення терміну давності справи.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна Київ
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