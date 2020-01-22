Отримав $22 тис. хабара: суд ухвалив скандальне рішення щодо хірурга з Києва

Солом'янський райсуд Києва визнав винним керівника відділу Національного інституту хірургії і трансплантології імені Шалімова у отриманні хабара за трансплантацію печінки. Його покарання – штраф.

У рішенні суду йдеться, що лікаря зобов'язали виплатити штраф у розмірі 8500 гривень.

Слідство встановило, що медик спершу зажадав від пацієнта $100 за консультацію. Після того, як чоловікові діагностували рак печінки, вимагав у нього вже $30 000 за трансплантацію органа й післяопераційне лікування. Водночас хірург зазначав, що без лікування той може померти.

Хірург, який спіймався на хабарі за пересадку печінки, відбувся штрафом

5 вересня 2019 року лікар зробив операцію. Упродовж післяопераційної терапії він нагадував хворому про "борг за врятоване життя". Той спершу приніс медику 2000, а потім і $20 000. Загальна сума неправомірної вигоди становила 545 360 гривень.

Видання "Судовий репортер" повідомляє, що йдеться про Олега Котенка. Там його називають його "єдиним в країні хірургом, який здійснює трансплантацію печінки".

Затримали Котенка в жовтні 2019 року на отриманні хабара $20 000. З його кабінету вилучили понад $60 000, з банківської комірки – ще $840 000.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі колишнього чиновника Малиновської райадміністрації, який під час отримання хабара побив співробітницю міліції, не могли засудити 10 років. У підсумку йому вдалося уникнути покарання через закінчення терміну давності справи.

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