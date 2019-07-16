МРТ на 100 годин: вчені отримали найдетальніші зображення мозку людини

Вчені представили найбільш детальні зображення структур людського мозку.

Група біологів з Массачусетської лікарні опублікувала препринт свого дослідження, на сканування витрачено понад 100 годин. Про це повідомляє ScienceAlert.

Найточніше сканування, зроблене за допомогою магнітно-резонансної томографії (МРТ), дає можливість розглянути структури, які відповідають за такий важливий процес як мислення.

У дослідженні використовувався орган анонімного покійного хворого, який був пожертвуваний науці. Вчені відзначають, що 58-річна пацієнтка не страждала неврологічними захворюваннями, а померла від пневмонії. Це означає, що фахівці вивчали середньостатистичний мозок практично без відхилень.

Незважаючи на те, що публікація з результатами ще не пройшла рецензування, команда вирішила поділитися своїм досягненням, розмістивши відео на Youtube.

Як писав MedOboz, компанія Google заявила про новий проект – створенні технології, яка виявляє ракові клітини на томограмах легких.

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