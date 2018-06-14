Ортопедическая подушка – необходимость или бесполезная трата денег?

Ортопедические подушки в последнее время пользуются все большим спросом, особенно у тех людей, кто предпочитает вести здоровый образ жизни. Производители предлагают огромный выбор различных видов и конструкций, но все ли они являются действительно полезными и необходимыми каждому?

Что такое и зачем нужна подушка с ортопедическим эффектом?

Ортопедическая подушка – это особый вид подушки, в которой присутствует подшейный валик, обеспечивающий правильное положение головы и нормальное кровообращение. Во время сна на обычной подушке голова человека запрокидывается назад, из-за этого спазмируются мышцы, пережимаются сосуды – и, как следствие, нарушается кровоснабжение мозга, которое ведет к серьезным последствиям для здоровья. Только подушка специальной эргономичной конструкции из качественных материалов, которые хорошо держат форму и обладают достаточной плотностью для поддержания головы и шеи, смоделированная с учетом анатомических особенностей человека, может считаться ортопедической.

Кому необходима ортопедическая подушка?

При диагностированном шейном остеохондрозе, межпозвонковых грыжах и возникающем в их следствие корешковом синдроме, и болях в шее;

При травмах шеи, в частности, "хлыстовой травме";

При головных болях и мигрени;

При нарушениях сна и трудностях засыпания;

Для профилактики и комфортного сна всем здоровым людям.

Выбираем подушку с ортопедическим эффектом правильно:

Выбирайте только изделия известных производителей, которые специализируются на производстве ортопедических товаров. Даже если Вам кажется, что подушка выглядит в точности как ортопедическая, неправильный размер валиков сведет на нет терапевтический эффект и может навредить здоровью;

Важно правильно подобрать размер – измерить длину надплечья от основания шеи до окончания плечевого сустава и добавить 1-2 сантиметра (настолько плечо уходит в матрас);

Учитывайте материал, из которого изготовлено изделие. Оптимально – это пенополиуретан с "эффектом памяти", который принимает индивидуальную и неповторимую форму тела человека, деликатно поддерживает шею и не пережимает сосуды.

Последние тенденции в производстве ортопедических подушек:

Среди большого разнообразия предлагаемых продавцами подушек множества производителей, одними из самых интересных является новаторская серия Evolution, производителя "Тривес", который уже более 25 лет занимается созданием ортопедических изделий разного направления. Все процессы разработки и изготовления товаров производятся под контролем научно-конструкторского отдела, в состав которого входят опытные врачи-ортопеды и инженеры высшей квалификации.

Слоган производителя для данной линейки: Ортопедические подушки Evolution – это инновационный подход ко сну. И глядя на изделия в это можно поверить – аналогов в Украине нет, действительно оригинальные конструкторские решения и самые новые материалы заслуженно обращают на себя внимание.

Основной материал подушек Evolution – это вязкоэластичный пенополиуретан с "эффектом памяти". Его отличие от аналогичного, используемого многими производителями – то, что он более чувствителен к температуре, а не к давлению, это позволяет оптимально адаптироваться к анатомическим особенностям тела каждого человека и придает ощущение как будто бы "невесомости";

Для максимальной разгрузки плечевого пояса и шеи в подушках используются особые вкладыши из высокоэластичного пенополиуретана средней плотности;

В нижнем слое подушек используется материал Tiger Touch – латексоподобный пенополиуретан высокой плотности, сохраняющий форму подушки, продлевая срок ее эксплуатации;

Подушки изготавливаются в пяти размерах – S, M, M+, L, XL – это позволяет сделать идеальный выбор, учитывая анатомическую специфику людей различного телосложения, роста и комплекции;

Ребристая поверхность обеспечивает дополнительный воздухообмен и массаж кожи головы и шеи, что особенно показано при остеохондрозе;

Наволочки из инновационных материалов Tencel®C и Proactive безопасны, гипоаллергенны, предотвращают развитие патогенной микрофлоры и появление неприятного запаха.

На данный момент на рынке Украины представлены три вида подушек Evolution и каждый имеет свои особенности:

ТОП-930 Trio – ортопедическая подушка трехслойной конструкции. Верхний слой из материала с "эффектом памяти" обеспечивает во время сна правильное положение тела спящего, средний слой высокой эластичности максимально разгружает шею и плечевые мышцы, а упругий нижний слой сохраняет форму подушки. Рекомендована для лиц с большим весом и при "хлыстовой травме", для профилактики заболеваний и исключительно комфортного сна, рекомендована всем.

ТОП-940 Formal – ортопедическая подушка с дополнительными упругими вставками. Рекомендуется при выраженном остеохондрозе и корешковом синдроме. В конструкции использованы разные по жесткости и плотности материалы, которые обеспечивают оптимальное распределение нагрузки на шейный отдел позвоночника, плотные, упругие вставки стабилизируют и поддерживают голову и шею. Рекомендуется при сильно выраженном остеохондрозе и корешковом синдроме.

ТОП-950 Rest – подушка со вставками двухслойной конструкции. Упругие вкладки особой плотности стабилизируют и поддерживают шейный отдел, нижний базовый слой из плотного материала хорошо сохраняет форму. Оптимальное предназначение для людей с начальными стадиями заболеваний позвоночника дегенеративно-дистрофического характера и в реабилитационном периоде после травм, для лиц с большим весом, при наличии корешкового синдрома, а также ценителей особого комфорта во время сна и отдыха.

Дистрибьюция на территории Украины – ООО "ОртоМед Холдинг", г. Киев, ул. Луговая, 9.

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