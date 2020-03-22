ООН і ВООЗ дадуть Україні $58 млн на боротьбу з коронавірусом

Для України розроблять спеціальні плани допомоги у боротьбі зі спалахом коронавірусу, які профінансують приблизно на $38 млн та $20 млн.

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Підготовкою цього займуться Всесвітня організація охорони здоров'я, ЮНІСЕФ, Програма розвитку ООН та МОЗ. Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповів постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

За його словами, перший план передбачає допомогу в закупівлі ліків і обладнання, а також посиленні координації на місцях та забезпеченні фахового аналізу ситуації в країні. А другий буде спрямований на підтримку українців, які проживають на сході країни.

Сергій Кислиця розповів, що ВООЗ і ООН дадуть Україні $58 млн на боротьбу з COVID-19

Кислиця також підкреслив, що фактично зараз усі держави орієнтуються на рекомендації ВООЗ, яка говорить, що для стримування коронавірусу потрібно:

обмінюватися інформацією;

нарощувати об’єми тестування інфікованих для розуміння загальної епідеміологічної ситуації;

ізолювати тих, із ким контактував хворий;

об’єднати зусилля держави і населення.

"Оскільки ця проблема має вже не тільки медичний характер, але й соціально-економічний", – пояснив він.

Водночас зауважив, що в умовах загострення епідеміологічної кризи не можна забувати саме проверстви населення, які є найуразливішими.

"Якщо хтось не знає, на початку року ООН затвердила План гуманітарного реагування для України розміром приблизно $162 млн. Розуміючи, що потреби зараз зростатимуть, ми плануємо залучити ще $20 млн на боротьбу з поширенням COVID-19", – додав Кислиця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейесус заявив, що вони почали випробування першої вакцини від коронавірусу.

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