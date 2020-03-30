Онлайн консультація лікаря –уже реальність

Всі ми бачимо, як легко і комфортно можна влаштувати своє життя, не виходячи з дому: отримати з доставкою товар (починаючи з продуктів харчування і косметичних засобів, закінчуючи ліками), замовити послуги, вирішити робочі питання просто on-line.

У період несприятливих ​​епідеміологічних умов, коли люди частково або повністю обмежують контакти, працюють "віддалено" або в силу свого віку та інших обставин не можуть прийти на візит до лікаря ... Що робить сучасна клініка? Пропонує консультацію лікаря on-line.

Онлайн консультація дікаря дає можливість отримати консультацію вашого лікаря без відвідування клініки. Для організації комунікації з лікарем використовуються популярні месенджери, аудіо, відеозв'язок. Як працює послуга і чи є на неї попит?

Незважаючи на те, що онлайн консультація - відносно нова послуга в портфелі клініки Медіком, вона вже знайшла свого клієнта. Ви отримуєте кваліфіковану допомогу лікаря при цьому економите час, залишаєтеся вдома і дотримуєтеся карантину. В інших обставинах ця послуга актуальна для зайнятих людей і людей з обмеженими можливостями пересування.

Важливо розуміти, що on-line консультацію можуть отримати тільки ті пацієнти, які вже були на огляді у фахівця в клініці. Постановка діагнозу на відстані виключена!

Коли підходить онлайн консультація лікаря?

● якщо потрібна корекція лікування після отримання результатів аналізів

● якщо курс процедур або прийому препарату завершено і потрібні уточнення

● якщо ви отримали результати призначених аналізів і потрібна розшифровка

● якщо потрібно навчитися простим маніпуляціям або вправ для самостійного виконання

● якщо спостерігається незначна зміна симптомів захворювання

● якщо потрібна консультація по харчуванню, догляду та режиму дня.

Як проходить онлайн консультація лікаря клініки Медіком:

Для запису на консультацію необхідно звернутися в контакт-центр клініки Медіком по телефону 044-503-77-77 з побажаннями послуги: описуєте проблему, що ви хотіли б обговорити з лікарем, який вам необхідний лікар, орієнтовний зручний час і месенджер для отримання онлайн консультації .

Оператор контакт-центру зв'язується з лікарем й приймає рішення про можливість онлайн консультації. Далі - записує вас в графік онлайн-консультацій лікаря, повідомляючи попередньо про дату і час її проведення.

Ви відправляєте квитанцію про оплату. При необхідності у вас також попросять, результати діагностики і аналізів для майбутньої консультації. У день консультації в затверджений час вам зателефонує лікар. Від вас очікується тільки можливість прийняти дзвінок і гарна якість зв'язку.

Консультації онлайн проводять такі лікарі: терапевт, дерматолог, уролог, гастроентеролог, ендокринолог, невролог, інфекціоніст, гінеколог за попереднім погодженням.

Що робити, якщо немає можливості відвідати клініку для первинного огляду?

Не варто забувати, що онлайн консультації - це лише корекція лікування. З огляду на ситуацію, що склалася з карантином по коронавірусній інфекції, клініка Медіком розширила можливості для виклику лікаря додому. Навіть якщо у вас немає фізичної можливості відвідати клініку - ви зможете отримати медичну допомогу!

Надання медичної допомоги на дому може здійснюватися за різними напрямками: терапія, педіатрія, отоларингологія, неврологія та інші вузькі спеціалізації. На жаль, не завжди можливо провести якісне обстеження поза клінікою. Тому рішення щодо доцільності виїзду на будинок приймається лікарем з урахуванням індивідуальних даних пацієнта.

Лікар на дому зможе провести огляд, призначити медикаментозне лікування, дати рекомендації по харчуванню, догляду та режиму дня пацієнта, призначити додаткові аналізи та обстеження. Для проведення лікувальних маніпуляцій (ін'єкції, крапельниці), забору аналізів, зняття інтоксикації викликається бригада невідкладної допомоги.

Важливо розуміти, що самолікування, як звичний для багатьох спосіб боротьби з першими симптомами захворювання, часто призводить до погіршення стану, загострення хвороби і небезпечним побічних явищ. Скористайтеся доступними можливостями on-line, отримаєте інформацію про подальші дії своєчасно.

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