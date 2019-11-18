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Ольга Голубовська
Ольга Голубовська
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10 мільйонів смертей на рік: стійкість до антибіотиків "набирає обертів"

1.1т
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До Всесвітнього тижня правильного використання антибіотиків CDC (США) опублікувало новий звіт.

У звіті CDC відзначається, що стійкість до антибіотиків в США є навіть більшою загрозою, ніж передбачалося раніше. Щороку стійкі до антибіотиків бактерії і грибки викликають в США понад 2,8 мільйона інфекцій і 35 000 смертей. Стійкими інфекціями пацієнти інфікуються кожні 11 секунд, а кожні 15 хвилин хтось із них помирає. Причому ці цифри не включають випадки зараження C. difficile, яка зазвичай сама не володіє резистентністю, але може викликати смертельну діарею і пов'язана із застосуванням антибіотиків. Якщо її включити в статистику, то в США стійкість до антибіотиків перевищує 3 мільйони інфекцій і 48 000 смертей щорічно.

Останнім часом з'явилися дві нові серйозні загрози – лікарсько-стійкі Candida auris і карбапенем-стійкий Acinetobacter. Смертельна інфекція Candida auris виникла відразу на п'яти континентах, кожен інфікований пацієнт помирає, а деякі штами резистентні до всіх трьох класів протигрибкових препаратів. Таким чином, число невідкладних загроз стало п'ять, в порівнянні з трьома попередніми, виявленими в 2013 році – стійкі до карбапенемам Enterobacteriaceae (CRE), Neisseria gonorrhoeae і інфекція C. difficile.

У списку 11 "серйозних" загроз фігурують:

  • лікарсько-стійкий кампилобактер;

  • кандиди;

  • ентеробактерії, що продукують бета-лактамазу (ESBL) з розширеним спектром дії;

  • стійкі до ванкоміцину ентерококи;

  • множинна лікарська стійкість Pseudomonas aeruginosa;

  • лікарсько-стійкі нетифоїдні сальмонели;

  • сальмонели тифу;

  • Shigella;

  • MRSA;

  • лікарсько-стійкий Streptococcus pneumoniae і туберкульоз (туберкульоз).

Новий звіт визначає три додаткових мікроба, які знаходяться в "списку спостереження". Стійкість до цих мікробів ще не отримала широкого поширення, або вони недостатньо добре вивчені. Це азол-резистентний Asergillus fumigatus і лікарсько-стійкі Mycoplasma genitalium і Bordetella pertussis (збудник коклюшу).

Новини
Антибиотики: помощь или угроза человечеству
Стійкими інфекціями пацієнти інфікуються кожні 11 секунд

Стійкими інфекціями пацієнти інфікуються кожні 11 секунд

www.bbc.com

CDC заявляє, що стратегії швидкого виявлення та профілактики допомогли захистити американців від двох резистентних мікроорганізмів: лікарсько-стійкого Streptococcus pneumoniae і лікарсько-стійкого туберкульозу. При цьому вакцинація проти пневмококової інфекції допомогла знизити інвазивні форми захворювання в багатьох групах ризику, викликаних Streptococcus pneumoniae.

Особливе занепокоєння викликає у CDC три стійких до антибіотиків інфекції, мають тенденцію до зростання в США:

  • стійкі до лікарських засобів Neisseria gonorrhoeae: щороку відбувається понад півмільйона резистентної до лікування гонореї, це в два рази більше, ніж повідомлялося в 2013 році;

  • ентеробактерії, що продукують ESBL (бета-лактамази розширеного спектру) – Escherichia coli і Klebsiella pneumoniae. Ферменти ESBL руйнують деякі часто використовувані антибіотики, включаючи пеніциліни і цефалоспорини, і роблять ці препарати неефективними для лікування інфекцій;

  • стійкий до еритроміцину стрептокок групи А – інвазивні інфекції, викликані цими мікробами, збільшилися в чотири рази з 2013 року.

В цілому, резистентні штами вірусів, бактерій, грибів і паразитів викликають 700 000 смертей на рік, а, за оцінками, супербактеріі до 2050 року зумовлять близько 10 млн смертей щорічно і обійдуться глобальній економіці в 100 трильйонів доларів США.

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Автор
Ольга Голубовська Ольга Голубовська
Тема
здоров'я
Місце
США
Теги
супербактерія ліки
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