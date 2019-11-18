До Всесвітнього тижня правильного використання антибіотиків CDC (США) опублікувало новий звіт.

У звіті CDC відзначається, що стійкість до антибіотиків в США є навіть більшою загрозою, ніж передбачалося раніше. Щороку стійкі до антибіотиків бактерії і грибки викликають в США понад 2,8 мільйона інфекцій і 35 000 смертей. Стійкими інфекціями пацієнти інфікуються кожні 11 секунд, а кожні 15 хвилин хтось із них помирає. Причому ці цифри не включають випадки зараження C. difficile, яка зазвичай сама не володіє резистентністю, але може викликати смертельну діарею і пов'язана із застосуванням антибіотиків. Якщо її включити в статистику, то в США стійкість до антибіотиків перевищує 3 мільйони інфекцій і 48 000 смертей щорічно.

Останнім часом з'явилися дві нові серйозні загрози – лікарсько-стійкі Candida auris і карбапенем-стійкий Acinetobacter. Смертельна інфекція Candida auris виникла відразу на п'яти континентах, кожен інфікований пацієнт помирає, а деякі штами резистентні до всіх трьох класів протигрибкових препаратів. Таким чином, число невідкладних загроз стало п'ять, в порівнянні з трьома попередніми, виявленими в 2013 році – стійкі до карбапенемам Enterobacteriaceae (CRE), Neisseria gonorrhoeae і інфекція C. difficile.

У списку 11 "серйозних" загроз фігурують:

лікарсько-стійкий кампилобактер;

кандиди;

ентеробактерії, що продукують бета-лактамазу (ESBL) з розширеним спектром дії;

стійкі до ванкоміцину ентерококи;

множинна лікарська стійкість Pseudomonas aeruginosa;

лікарсько-стійкі нетифоїдні сальмонели;

сальмонели тифу;

Shigella;

MRSA;

лікарсько-стійкий Streptococcus pneumoniae і туберкульоз (туберкульоз).

Новий звіт визначає три додаткових мікроба, які знаходяться в "списку спостереження". Стійкість до цих мікробів ще не отримала широкого поширення, або вони недостатньо добре вивчені. Це азол-резистентний Asergillus fumigatus і лікарсько-стійкі Mycoplasma genitalium і Bordetella pertussis (збудник коклюшу).

Стійкими інфекціями пацієнти інфікуються кожні 11 секунд www.bbc.com

CDC заявляє, що стратегії швидкого виявлення та профілактики допомогли захистити американців від двох резистентних мікроорганізмів: лікарсько-стійкого Streptococcus pneumoniae і лікарсько-стійкого туберкульозу. При цьому вакцинація проти пневмококової інфекції допомогла знизити інвазивні форми захворювання в багатьох групах ризику, викликаних Streptococcus pneumoniae.

Особливе занепокоєння викликає у CDC три стійких до антибіотиків інфекції, мають тенденцію до зростання в США:

стійкі до лікарських засобів Neisseria gonorrhoeae: щороку відбувається понад півмільйона резистентної до лікування гонореї, це в два рази більше, ніж повідомлялося в 2013 році;

ентеробактерії, що продукують ESBL (бета-лактамази розширеного спектру) – Escherichia coli і Klebsiella pneumoniae. Ферменти ESBL руйнують деякі часто використовувані антибіотики, включаючи пеніциліни і цефалоспорини, і роблять ці препарати неефективними для лікування інфекцій;

стійкий до еритроміцину стрептокок групи А – інвазивні інфекції, викликані цими мікробами, збільшилися в чотири рази з 2013 року.

В цілому, резистентні штами вірусів, бактерій, грибів і паразитів викликають 700 000 смертей на рік, а, за оцінками, супербактеріі до 2050 року зумовлять близько 10 млн смертей щорічно і обійдуться глобальній економіці в 100 трильйонів доларів США.

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