Часом не ідеологія Республіканської партії США в сфері охорони здоров'я просувається в Україні? Подивіться як міркують з приводу охорони здоров'я деякі сенатори правлячої Руспубліканської партіі США, та Президент США Дональд Трамп.

Сенатор Республіканської партії США: Охорона здоров'я є "привілеєм", а не правом.

Близько півроку тому сенатор Білл Кессіді (R-La.) визнав, що "широко розповсюджено визнання того, що федеральний уряд, конгрес, створив право кожному американцю мати доступ до охорони здоров’я". Чи вважає Кассіді це питання відкритим? Питання про те, чи мають американці право на охорону здоров'я, навряд чи є вирішеним у Республіканській партії.

Наприклад, сенатор республіканець Рон Джонсон (R-Wis.) зустрічався з групою учнів середніх шкіл біля Мілуокі в лютому 2018 року. Він почув питання від одного учня: "Ви особисто вважаєте, що охорона здоров'я є привілеєм або правом? Правий сенатор республіканець відповів:

"Я думаю, це, мабуть, більше привілей. Чи вважаєте ви їжу або одяг правом? Чи вважаєте ви житло правом? Те, що ми маємо як права, це життя, свобода та прагнення до щастя. Минув час коли ми мали право на свободу вибору. Це оозначає, що все інше є обмеженим ресурсом, який ми повинні використовувати виходячі з наших можливостей, які ми маємо, щоб дозволити собі ці речі.

Сенатор Ренд Пол говорив також про це, виступаючи в Сенаті США. Він лікар. Він сказав, що в той момент, коли Ви вважаєте охорону здоров'я правом, подумайте також, хто має задовольняти Вам це право? І ті люди, які мають навички, щоб задовольнити це право, хто може змусити їх надавати вам цей законний продукт чи послугу?"

Сенатор з Кентуккі додав: "В основному, коли ви натякаєте на віру в право на послуги як користувач - чи маєте ви право на послуги сантехніка? Чи у вас є право на воду? Чи Ви маєте право на їжу? - Якщо Ви кажете "Так", то Ви вірите в рабство".

Цікаво було показати хід думок деяких "реформаторів" Трампа. Дуже небезпечна логіка. Медичне страхування в розумінні деяких республіканців, це послуга, а не право, тому що медична страховка не є безкоштовною, за неї хтось платить (пацієнт, роботодавець, третя сторона, держава тощо). У США до Obmamacare не було взагалі поняття обов'язкове медичне страхування. Obmamacare внесла елемент обов'язковості. Зараз адміністрація Трампа майже скасувала Obmamacare. У 2016 році в США 28 мільйонів не мали медичної страховки (до Obmamacare 48 мільйонів). Не хотілося б, щоб Україна скотилася до такої моделі.

Дональд Трамп ще в 2016 різко розкритикував тоді ще кандадата в президенти Демократичної партії Берні Сандерса стосовно питання "медична допомога для всіх." Дональд Трамп заявив, що доступ до медичної допомоги є привілеєм, який повинен бути зароблений, а не право. "Америка не стала чудовою через милостиню та подаяння".

Дональд Трамп закликав до повного капітального ремонту системи охорони здоров'я країни, він заявив, що заявки на медичне страхування повинні розглядатися страховиками з той же ретельністю, за якою роботодавець переглядає заявки на роботу. "Ви не змогли б надати якомусь придурку з нульовим досвідом право займати керівну позицію" та запитав: "Чому охорона здоров'я повинна бути іншою? [тобто не кожен має право на медичне страхування.]" Детальніше - див. Donald Trump: Healthcare is a Privilege, Not a Right.