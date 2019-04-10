Оголошено перший крок до створення вакцини проти ВІЛ

Вчені розробили комплексний імунотерапевтичний підхід до лікування ВІЛ, який дає змогу не тільки виявити вірус, який переховується в імунній системі хворого, але і назавжди знищити його. Це може послужити першим кроком до створення вакцини проти ВІЛ.

Результати дослідження опубліковані в медичному виданні EBioMedicine.

Ключем до розробки вакцини проти ВІЛ можуть бути імунні клітини. При цьому для підтвердження ефективності цього методу лікування необхідно ще провести клінічні дослідження, в яких візьмуть участь хворі. Вчені вважають, що розроблений ними метод допоможе в майбутньому створити вакцину, разом з тим, зникне потреба в постійному прийомі препаратів антиретровірусної терапії.

Незважаючи на ефективність сучасної високоактивної антиретровірусної терапії, її прийом супроводжується великою кількістю побічних явищ, а при відмові від неї ВІЛ практично завжди повертається.

Через високу мутагенність і здатність вірусу імунодефіциту переходити в неактивну форму, неможливо повністю позбутися його. Вірус впроваджується в ДНК імунних клітин і ховається в них, поки пацієнт приймає антиретровірусні препарати.

Вчені з метою розробки методу лікування ВІЛ вибрали стратегію "знайти і знищити". Роббі Майярд з колегами з Піттсбурзького університету вирішили вивчити поведінку іншого вірусу, який теж може переходити в неактивну форму. Це цитомегаловірус, який може викликати хвороби очей та інші важкі захворювання. Серед хворих на ВІЛ носіями цього вірусу є 95%.

ВІЛ залишається однією з основних проблем глобального громадської охорони здоров'я. За 2018 рік в Україні було зареєстровано близько 15 тисяч нових випадків ВІЛ-інфекції. Всього за 30 років в Україні від СНІДу померло 48 тисяч осіб.

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