Очищає від ВІЛ: генетики створили унікальну молекулу

Вчені зі США навчилися запускати режим самознищення клітин латентного ("сплячого") ВІЛ.

Дослідники звернули увагу на те, що вірус "обкопується" не тільки в Т-клітинах, які зазвичай заражає, пише "РИА Новости" з посиланням на журнал PNAS.

Так, ВІЛ розміщується також у лімфатичних CTLA4-клітинах і в так званих макрофагах — амебоподібних тільцях, які знищують бактерій, токсичні частки та різне біологічне "сміття".

Це відкриття змусило вчених приступити до масштабних пошуків інших "бункерів" ВІЛ і методів знищення вірусу в них.

Експерти з'ясували, що вірус може штучно підтримувати високі рівні гена SAF, що відповідає за регулювання апоптозу (програми клітинного "самогубства"), у заражених макрофагах, заважаючи їм ліквідувати вогнище інфекції всередині себе.

Керуючись цією ідеєю, молекулярні біологи зібрали іншу, більш коротку молекулу РНК, яка з'єднувалася із SAF та заважала їй впливати на рецептор FasR, що запускає процес апоптозу.

"Ми були здивовані тим, наскільки вибірково діяла ця проста терапія. Відключення гена SAF приводило тільки до самознищення заражених клітин, тоді як їхні здорові сусіди, які отримали ту ж дозу генної терапії, жодним чином на неї не прореагували", — розповів Девід Рассел із Корнельського університету в Ітаці (США).

Ілюстрація. Вірус ВІЛ Science

Як писав OBOZREVATEL, раніше лікарі забили на сполох через катастрофу з ВІЛ в Україні — країна опинилася на другому місці за поширенням хвороби в Європі.

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