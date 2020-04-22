Очільник МОЗ назвав головний ризик медреформи
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов назвав головним ризиком другого етапу медичної реформи, який стартував 1 квітня, масове скорочення лікарів і медперсоналу.
Очільник МОЗ поділився своєю думкою на брифінгу в середу, 22 квітня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Так, міністру нагадали про катастрофічну ситуацію, яка виникла через недостатнє фінансування неопорних лікарень.
"Щодо скорочення медичних працівників. Я вважаю, що це один із головних ризиків імплементації другого етапу реформи. Ми повинні зрозуміти, що наші лікарі – головний ресурс нашого здоров'я і надання нам медичної допомоги. Коли починають відбуватися такі речі – це неприпустимо. За результатами аудиту будемо виправляти, вносити зміни, щоб скорочення медпрацівників не було", – відповів Степанов.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Степанов заявив, що на законодавчому рівні вже ухвалено рішення про виплату 300% зарплати бригадам екстреної медичної допомоги.