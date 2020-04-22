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Очільник МОЗ назвав головний ризик медреформи

1.7т
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Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов назвав головним ризиком другого етапу медичної реформи, який стартував 1 квітня, масове скорочення лікарів і медперсоналу.

Очільник МОЗ поділився своєю думкою на брифінгу в середу, 22 квітня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, міністру нагадали про катастрофічну ситуацію, яка виникла через недостатнє фінансування неопорних лікарень.

Очільник МОЗ назвав головний ризик медреформи

Очільник МОЗ назвав головний ризик медреформи

kp.ua

"Щодо скорочення медичних працівників. Я вважаю, що це один із головних ризиків імплементації другого етапу реформи. Ми повинні зрозуміти, що наші лікарі – головний ресурс нашого здоров'я і надання нам медичної допомоги. Коли починають відбуватися такі речі – це неприпустимо. За результатами аудиту будемо виправляти, вносити зміни, щоб скорочення медпрацівників не було", – відповів Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Степанов заявив, що на законодавчому рівні вже ухвалено рішення про виплату 300% зарплати бригадам екстреної медичної допомоги.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
медична реформа
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
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Ignatova Natalia
Ignatova Natalia
А он об этом раньше даже не догадывался? Ну кто-нибудь, дайте же глоток свежего воздуха!!!! Мы поумираем от постоянного стресса и таких новостей
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