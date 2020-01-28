Обов'язкове медстрахування в Україні знову поставили на "паузу"

Медичне страхування для українців стане обов'язковим не раніше 2023 року.

Така відстрочка пояснюється тим, що в Україні сьогодні зарплати в більшості "чорні".

"Закон ми будемо приймати. Але є один найголовніший фактор, який не дозволить йому почати працювати вже в цьому році – у нас 60% зарплат в "тіні". Як тільки ми приймемо закон про медстрахування, зрозуміємо, що у нас немає грошей", – заявив глава комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, передає РБК.

Медстрахування забезпечить українців безкоштовними медичними послугами 24

Він додав, що президент обіцяє скоротити тіньові зарплати мінімум удвічі в найближчі два роки. "Ми закон готуємо, але припускаємо його вступ в силу з 2023 року", – додав Радуцький.

Як відомо, про таку ж причину відстрочки обов'язкового медичного страхування він говорив і восени минулого року.

"Без грошей ввести загальнообов'язкове медичне страхування неможливо. Це фікція. Це основна причина, по якій ми не можемо взяти і сказати: "Все, ми вводимо загальнообов'язкове медичне страхування", – пояснював депутат, додавши, що за два роки відповідний закон "буде імплементований і почне працювати".

Передбачається, що обов'язкове медичне страхування дозволить залучити в медицину додаткові джерела фінансування і забезпечить населення набором медпослуг, оплату яких держава буде гарантувати за бюджетні кошти.

Раніше OBOZREVATEL публікував перелік медичних послуг, які будуть безкоштовними для українців.

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