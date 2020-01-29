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"Облик здравозахоронения": користувачі відреагували на виступ заступника міністра охорони здоров'я Росії

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У мережу потрапило відео з виступом заступника міністра охорони здоров'я Росії Олени Бойко на Асамблеї "Здорова Москва".

Пост, опублікований на сторінці "Доктор на роботі" в Facebook, викликав не двозначно реакцію з боку користувачів. "Сильний, міцний виступ. Печаль-біда. Не злетить. Це обличчя – здравозахоронения", "Ну що ... Вітаємо нас з ще одним йолопом! Тупий ще тупіший - це про неї", "Щоб поліпшити охорону здоров'я, потрібно її засунути куди подалі. Соромно", – ці та інші коментарі зібралися під записом виступу.

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"Відповідно ... Я закінчую ... Вибачте ... Я просто дуже хотіла сказати, що дуже важливо, що тепер, як би, акцент ... Дійсно, у нас 85 суб'єктів, і вкрай важливо, щоб незважаючи на те, що ці всі території нашої країни вони різні, реально: є великі, малі ... Ну і так далі, ви розумієте, про що я ... Ось ... І ... Важливо, щоб процеси в цих територіях, вони були принаймні принципово однаково збудовані, – каже чиновниця на запису. – Це не закінчиться ніколи ... Але ми з вами будемо рухатися поетапно ... Тобто потрібно розуміти, де взагалі межі ... Щоб змінити охорону здоров'я, поліпшити охорону здоров'я нашої країни, необхідно поміняти філософію всередині охорони здоров'я. Я б сказала, що це не злетить. Потрібно піднімати філософію зовні охорони здоров'я".

Коментарі користувачів мережі

Коментарі користувачів мережі

Обозреватель

Коментарі користувачів мережі

Коментарі користувачів мережі

Обозреватель

Коментарі користувачів мережі

Коментарі користувачів мережі

Обозреватель

Автори поста додали до публікації також коментарі до цього ж відео з інших ресурсів: "Це дно, громадяни", "Адіще! Терміново в корекційну школу на довчання", "Думки скачуть як блохи по собаці", "Розумово неповноцінна особа! Дискредитує владу і підвищує ненависть у народу! ","Це така ганьба!!!!! Слухаю це, дивлюся це і мені дуже-дуже соромно, дебіл дебілом поганяє ... У неї освіту куплено за два мішки картоплі?", "Я не знайшов в тому, що вона говорить зв'язку, хоча б в двох словах".

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Коментарі користувачів мережі

Коментарі користувачів мережі

Обозреватель

Коментарі користувачів мережі

Коментарі користувачів мережі

Обозреватель

До слова, згідно з розпорядженням, опублікованим на сайті російського уряду, 27 січня глава уряду РФ Михайло Мішустін відправив Олену Бойков у відставку. У документі сказано, що звільнення з посади прийнято з її власної ініціативи.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як в мережі висміяли безглузду рекламу тесту на вагітність.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
Місце
Росія
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