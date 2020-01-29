"Облик здравозахоронения": користувачі відреагували на виступ заступника міністра охорони здоров'я Росії

У мережу потрапило відео з виступом заступника міністра охорони здоров'я Росії Олени Бойко на Асамблеї "Здорова Москва".

Пост, опублікований на сторінці "Доктор на роботі" в Facebook, викликав не двозначно реакцію з боку користувачів. "Сильний, міцний виступ. Печаль-біда. Не злетить. Це обличчя – здравозахоронения", "Ну що ... Вітаємо нас з ще одним йолопом! Тупий ще тупіший - це про неї", "Щоб поліпшити охорону здоров'я, потрібно її засунути куди подалі. Соромно", – ці та інші коментарі зібралися під записом виступу.

"Відповідно ... Я закінчую ... Вибачте ... Я просто дуже хотіла сказати, що дуже важливо, що тепер, як би, акцент ... Дійсно, у нас 85 суб'єктів, і вкрай важливо, щоб незважаючи на те, що ці всі території нашої країни вони різні, реально: є великі, малі ... Ну і так далі, ви розумієте, про що я ... Ось ... І ... Важливо, щоб процеси в цих територіях, вони були принаймні принципово однаково збудовані, – каже чиновниця на запису. – Це не закінчиться ніколи ... Але ми з вами будемо рухатися поетапно ... Тобто потрібно розуміти, де взагалі межі ... Щоб змінити охорону здоров'я, поліпшити охорону здоров'я нашої країни, необхідно поміняти філософію всередині охорони здоров'я. Я б сказала, що це не злетить. Потрібно піднімати філософію зовні охорони здоров'я".

Коментарі користувачів мережі Обозреватель

Коментарі користувачів мережі Обозреватель

Коментарі користувачів мережі Обозреватель

Автори поста додали до публікації також коментарі до цього ж відео з інших ресурсів: "Це дно, громадяни", "Адіще! Терміново в корекційну школу на довчання", "Думки скачуть як блохи по собаці", "Розумово неповноцінна особа! Дискредитує владу і підвищує ненависть у народу! ","Це така ганьба!!!!! Слухаю це, дивлюся це і мені дуже-дуже соромно, дебіл дебілом поганяє ... У неї освіту куплено за два мішки картоплі?", "Я не знайшов в тому, що вона говорить зв'язку, хоча б в двох словах".

Коментарі користувачів мережі Обозреватель

Коментарі користувачів мережі Обозреватель

До слова, згідно з розпорядженням, опублікованим на сайті російського уряду, 27 січня глава уряду РФ Михайло Мішустін відправив Олену Бойков у відставку. У документі сказано, що звільнення з посади прийнято з її власної ініціативи.

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