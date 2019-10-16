Обдерті стіни і цвіль: мережу розлютили умови в лікарні на Запоріжжі

Міська лікарня у Пологах Запорізької області стала приводом для обговорення в мережі. Умови, в яких доводиться лікуватися дорослим і дітям, шокують.

Фото палати в інфекційному відділенні цього медзакладу виклала у групі "ПІК" у Facebook місцева мешканка Ірина Товстановська. На знімках видно обдерті стіни, убиті меблі і цвіль.

"Який жах!", "Там нічого не змінюється!" – пишуть користувачі у коментарях.

Група "ПІК" в Facebook

При цьому журналісти місцевої "Районки" попросили прокоментувати ситуацію головного лікаря Романа Кравченка:

"З моменту побудови приміщення капітальний ремонт тут не проводився. Років зо три тому ми відремонтували опалювальну систему, власними силами намагалися усунути найбільш проблемні ділянки. На останній сесії депутатів райради на поліпшення ситуації нам виділили 200 тис. гривень. Зараз ведуться переговори з підрядними бригадами, які могли б взятися за ремонт. Швидко ремонт потрібен в палатах, туалетах, боксах відділення. Але це не вирішить ситуацію кардинально. Будівля потребує капітального ремонту".

Група "ПІК" в Facebook

Група "ПІК" в Facebook

Група "ПІК" в Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одній із місцевих лікарень у Херсонській області пацієнтів обурили антисанітарні умови медустанови – в ампулах з ліками, які персонал залишив відкритими, вони побачили тарганів.

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