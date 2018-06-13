Мой знакомый заболел диабетом. Записался на прием в специализированный частный центр, получил о себе и о своей запущенной болезни исчерпывающую информацию, начал лечение. Спустя несколько дней по настоянию жены решил записаться на прием к семейному врачу в ближайшей к дому поликлинике.
Сидел в очереди недолго, чуть более часа. Хотя пришел вовремя, согласно компьютерной записи. Семейный врач спросил о жалобах на здоровье, но к пациенту не прикасался. Не измерил артериальное давление, не выслушал сердце. Узнав о диабете, предложил сделать анализ крови на сахар "в нашей лаборатории". Так, на всякий случай.
Через день – опять визит к семейному врачу. За результатами анализа. Врач жизнерадостно произнес: "У вас нет диабета. У вас прекрасный результат, пять и восемь промиле. Вы здоровы!"
"Доктор, - ответил мой знакомый – полтора часа назад я измерил сахар своим глюкометром, у меня шестнадцать единиц, к сожалению". Врач ничего не ответил. На том и расстались.
Подобное происходит не только в Киеве. Семейная медицина по приказу госпожи Супрун не может стать эффективной. Поскольку не продумана, не подготовлена. Кому-то повезло с врачом, кто-то попал на прием к плохо подготовленному специалисту. Есть и фактически неизбежные проблемы, запланированные самой госпожой Супрун. В частности, уже идет ликвидация системы фтизиатрии. Согласно мыслям Супрун, этой проблематикой будет заниматься все тот же семейный врач. И это в стране с эпидемическим распространением туберкулеза! Объявлена и такая свежая мысль: семейные врачи будут лечить и психические болезни. Не имея соответствующей подготовки…
В цивилизованном мире семейные врачи умеют многое. Очень многое. Но этому многому предшествует многолетняя подготовка. Я по роду своей деятельности неформально, искренне общаюсь с руководителями системы семейной медицины в стране. Все эти супруновские новации они воспринимают как продолжающееся издевательство, у них и без психически больных проблем море. Но – молчат. Привыкли молчать. Раньше боялись советской закалки чиновников от медицины, сейчас боятся уроженки США и ее агрессивных молодых реформаторов.
Понимаю, обычному украинскому гражданину трудно осознать реальную ситуацию в отечественном здравоохранении.
Плохую ситуацию. С продолжающейся эпидемией кори, с никем не контролируемой санитарно-эпидемиологической ситуацией… А впереди, совсем рядом – жаркое лето!
А минздрав давит. Грубо, откровенно, безрассудно. Уже – с помощью прокуратуры. Так, к примеру, продолжается жесткое давление на шесть регионов, где безо всякой предварительной подготовки и дополнительного финансирования приказано открыть стационары для содержания и принудительного лечения тяжело больных людей, в состоянии психоза совершивших серьезные насильственные преступления. Региональное медицинское начальство, осознав чрезвычайную опасность таких неподготовленных новаций, пытается полемизировать с прокурорами-давителями. Получается убедить далеко не всегда.
Впереди – катастрофа. Горькая участь ожидает человека, которого приведут в кресло министра после Супрун. А пока продолжается нежная дружба премьер-министра с и.о. министра здравоохранения. Логика, закон, здравый смысл… какие глупости! Главное – дружить.
Странная дружба, с закрытыми ушами и глазами. Впрочем, я уверен: наш премьер всё видит и всё слышит. И всё понимает. У него, премьера, какие-то свои, особенные мотивы. И свои особенные планы на будущее. На своё личное будущее, светлое, сытное. Зарубежное.
Знаю, и Гройсман, и Супрун смертны. И они умрут. Цитирую неосторожные слова первого заместителя министра здравоохранения Линчевского. Мы все умрем. Но вовсе не обязательно ускорять приближение смерти разрушением и без того не сладкой системы здравоохранения в стране. Впрочем, они, наши начальники, вслух скажут, как и их предшественники: мы хотели сделать доброе, хорошее, но нам не повезло с народом…
А что скажем мы? Опять за них же обреченно проголосуем на выборах?
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