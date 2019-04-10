Нью-Йорк запровадив надзвичайний стан через спалах кору

У вівторок, 9 квітня, мер Нью-Йорка Білл де Блазіо оголосив надзвичайний стан у сфері охорони здоров'я, який вимагає вакцинації проти кору невакцинованих людей, що живуть в Вільямсбурзі та Брукліні.

Про це повідомляє The New York Times.

Протягом декількох місяців влада Нью-Йорка боролася з одним з найбільших спалахів кору за останні 10 років в деяких районах міста. Більшість випадків захворювання припало на ультраортодоксальні єврейські громади в Брукліні.

Влада міста вела роз'яснювальну роботу, працюючи з рабинами і поширюючи тисячі листівок, щоб переконати батьків робити щеплення своїм дітям. Також були здійснені більш жорсткі заходи – наказ, що забороняє нещепленим учням відвідувати школи в деяких районах Брукліна.

Разом зі збільшенням випадків захворювання на кір, поширюється і рух проти вакцинації. У вівторок представники міської служби охорони здоров'я зробили більш рішучий крок з метою зупинити поширення інфекції – в Нью-Йорку оголошено надзвичайний стан. Порушників цього розпорядження буде очікувати штраф, додав мер.

Мер міста закликає до вакцинації

Білл де Блазіо закликав пройти вакцинацію від кору, щоб захистити дітей і дорослих жителів міста.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!