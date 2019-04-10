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/Новини медицини

Нью-Йорк запровадив надзвичайний стан через спалах кору

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У вівторок, 9 квітня, мер Нью-Йорка Білл де Блазіо оголосив надзвичайний стан у сфері охорони здоров'я, який вимагає вакцинації проти кору невакцинованих людей, що живуть в Вільямсбурзі та Брукліні.

Про це повідомляє The New York Times.

Протягом декількох місяців влада Нью-Йорка боролася з одним з найбільших спалахів кору за останні 10 років в деяких районах міста. Більшість випадків захворювання припало на ультраортодоксальні єврейські громади в Брукліні.

Влада міста вела роз'яснювальну роботу, працюючи з рабинами і поширюючи тисячі листівок, щоб переконати батьків робити щеплення своїм дітям. Також були здійснені більш жорсткі заходи – наказ, що забороняє нещепленим учням відвідувати школи в деяких районах Брукліна.

Разом зі збільшенням випадків захворювання на кір, поширюється і рух проти вакцинації. У вівторок представники міської служби охорони здоров'я зробили більш рішучий крок з метою зупинити поширення інфекції – в Нью-Йорку оголошено надзвичайний стан. Порушників цього розпорядження буде очікувати штраф, додав мер.

Мер міста закликає до вакцинації

Мер міста закликає до вакцинації

Білл де Блазіо закликав пройти вакцинацію від кору, щоб захистити дітей і дорослих жителів міста.

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