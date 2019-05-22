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/Новини медицини

Ну ще шматочок: нова методика допомагає знизити потяг до їжі

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Транскраніальна магнітна стимуляція (ТМС) - безболісна і неінвазивна методика, яка застосовується для лікування таких захворювань, як важка депресія і наркоманія.

Крім того, останнім часом її використовують для боротьби з ожирінням - допомагає зменшити потяг до їжі у пацієнтів із зайвою вагою, повідомляє La Repubblica.

Стимуляція мозку допомагає побороти потяг до їжі

Стимуляція мозку допомагає побороти потяг до їжі

fitness-online.by

У дослідженні брали участь близько 50 дорослих, які пройшли 15 сеансів ТМС тричі на тиждень протягом 5 тижнів. Було виявлено, що у пацієнтів, які отримували лікування, зниження індексу маси тіла (відношення маси тіла до квадрату зросту, кг / м 2) склало 8,4%, а їх вага знизилася в середньому майже на 9 кілограмів в порівнянні з контрольною групою.

Сеанс транскраніальної магнітної стимуляції

Сеанс транскраніальної магнітної стимуляції

prescouter.com

На думку авторів, досягнутий результат вважається тривалим, оскільки він залишався протягом наступного року після процедури.

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