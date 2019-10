Допоможе у боротьбі з раком і анемією: названі лауреати Нобелівської премії у медицині

Нобелівську премію 2019 року з фізіології та медицини отримали троє вчених за відкриття того, як живі клітини реагують на кисень.

Про це 7 жовтня повідомили в офіційному Twitter Нобелівської премії. Імена переможців – Вільям Келін, Петер Раткліфф і Грегг Семенца (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Вони визначили молекулярний механізм, який регулює активність генів у відповідь на різні рівні кисню.

"Відкриття, зроблене лауреатами, має фундаментальне значення і проклало шлях до багатообіцяючих нових стратегій боротьби з анемією, раком та іншими захворюваннями", – повідомили у Нобелівському комітеті.

Ця премія відкрила Нобелівський тиждень – всі призи в інших сферах будуть присуджуватися до 14 жовтня. Келін, Раткліфф і Семенца отримають 9 мільйонів шведських крон (понад 22 млн гривень).

Згідно із заповітом видатного вченого Альфреда Нобеля, приз у цій галузі може отримати особа (або особи), яка зробила важливе відкриття у сфері фізіології або медицини. Нагорода завжди присуджується за конкретне дослідження.

Watch the very moment the 2019 Nobel Prize in Physiology or Medicine is announced. Presented by Thomas Perlmann, Secretary of the Nobel Committee. #NobelPrize pic.twitter.com/LFswOT24AJ

The 2019 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe and Gregg L. Semenza “for their discoveries of how cells sense and adapt to oxygen availability.” pic.twitter.com/6m2LJclOoL