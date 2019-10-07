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Допоможе у боротьбі з раком і анемією: названі лауреати Нобелівської премії у медицині

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Нобелівську премію 2019 року з фізіології та медицини отримали троє вчених за відкриття того, як живі клітини реагують на кисень.

Про це 7 жовтня повідомили в офіційному Twitter Нобелівської премії. Імена переможців – Вільям Келін, Петер Раткліфф і Грегг Семенца (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Вони визначили молекулярний механізм, який регулює активність генів у відповідь на різні рівні кисню.

"Відкриття, зроблене лауреатами, має фундаментальне значення і проклало шлях до багатообіцяючих нових стратегій боротьби з анемією, раком та іншими захворюваннями", – повідомили у Нобелівському комітеті.

Допоможе у боротьбі з раком і анемією: лауреати Нобелівської премії у медицині

Twitter The Nobel Prize

Ця премія відкрила Нобелівський тиждень – всі призи в інших сферах будуть присуджуватися до 14 жовтня. Келін, Раткліфф і Семенца отримають 9 мільйонів шведських крон (понад 22 млн гривень).

Згідно із заповітом видатного вченого Альфреда Нобеля, приз у цій галузі може отримати особа (або особи), яка зробила важливе відкриття у сфері фізіології або медицини. Нагорода завжди присуджується за конкретне дослідження.

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Як писав OBOZREVATEL, Нобелівську премію з медицини і фізіології за 2018 рік присудили Джеймсу Еллісону і Тасуку Хондзьо, які провели дослідження у галузі онкологічних захворювань. Перемога була присуджена за "відкриття терапії раку шляхом інгібування негативної імунної регуляції".

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Тема
Нобелівська премія
Місце
Швеція
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