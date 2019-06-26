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Низька довіра: індійські ліки видаляють з ринку Америки

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Відомий індійський виробник Glenmark переживає труднощі – це пов'язано з новим препаратом проти алергії.

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США ( FDA ) відхилило реєстраційну заявку компанії на її препарат від полінозу Ryaltris.

Ryaltris – протиалергічний засіб у формі назального спрею з фіксованою дозою, що містить антигистамин і стероїд (олопатадину гідрохлорид і мометазону фуроат).

Продукт успішно пройшов два клінічні випробування, у яких взяли участь 2 352 пацієнта віком від 12 років і старше. У хворих відзначалося значиме і статистично достовірне поліпшення назальних симптомів у порівнянні з плацебо.

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Відмова FDA була пов'язана з сумнівною репутацією місцевих виробників. Також у американського регулятора виникли питання до активного фармацевтичного інгредієнта препарату, який виробляється на аутсорсі. Glenmark не врятувала репутація компанії, яка не отримала будь-яких червоних карток від американського відомства.

Низька довіра: індійські ліки видаляють з ринку Америки

Ілюстрація

Низька довіра: індійські ліки видаляють з ринку Америки

Ілюстрація

Раніше MedOboz повідомляв, що Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила препарат проти алергії Acatar acti-tabs через реалізацію незареєстрованої серії.

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