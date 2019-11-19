У Німеччині батьків, які відмовились вакцинувати дітей від кору, будуть штрафувати на 2,5 тисячі євро, а невакцинованим дітям заборонять відвідувати дитячі садки і школи. Таке рішення прийняв Парламент країни, і воно почне повноцінно діяти вже у березні наступного року.

Німеччина – не єдина країна, де зробили рішення на користь обов’язкової вакцинації. В Європі в багатьох країнах перелік щеплень, які є обов’язковими та рекомендованими, дещо різниться. Але зважаючи на ситуацію з кором, все більше країн не залишають рішення робити щеплення добровільним вибором кожного.

Обов’язкова вакцинація означає, що у батьків фактично немає вибору, аби відмовитися від щеплення за відсутності протипоказань у дитини. Водночас, контроль за виконанням цього правила у всіх країнах чіткий та часом навіть суворий – від високих штрафів і скасування виплат соціальної допомоги на сім’ю до заборони відвідувати навчальні заклади та зобов’язання школи доповідати в департаменти здоров’я про випадки відмови від вакцинації.

З 31 країни європейського регіону, одинадцять запровадили обов'язкову вакцинацію для дітей. У Латвії та Італії – 10 обов'язкових вакцин, Франції – 11. Деякі країни (Болгарія, Хорватія, Чехія, Угорщина, Польща та Словаччина) вимагають вакцинувати дітей проти 9 хвороб. Середобов’язкових вакцин:

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В Італії та Франції такі заходи вже дали позитивні результати і рівень охоплення вакцинами, які стали обов’язковими, зріс. До прикладу, кількість немовлят, які отримали першу дозу проти вакцини проти менінгококової інфекції, збільшилася більш ніж на 36%. Так само зросла кількість щеплень проти кору.

В Україні стаття 15 закону "Про захист населення від інфекційних хвороб" передбачає, що дітям, які не отримали щеплень за Національним календарем щеплень, відвідувати заклади освіти не дозволяється. Ця вимога має захистити здоров’я та життя дітей, адже у нас складна епідемічна ситуація та вже два роки триває спалах кору.

Але вона викликала чимале обурення серед батьків. І це при тому, що хворих на кір в країнах з обов’язковими щепленнями значно менше, ніж в Україні. А вакцинація залишається найбільш дієвим способом захиститися від хвороб та ускладнень від них. Натомість ми досі чуємо обурення “антивакцинаторів” та антинаукові і не підкріплені жодними доказами аргументи проти вакцин.

Вакцинація українців є питанням національної безпеки. Адже щеплення – це єдиний дієвий спосіб захистити себе та своїх дітей від небезпечних хвороб. Відмова від вакцин, особливо під час складної епідеміологічної ситуації, наражає на небезпеку не лише вашу сім’ю, а й багатьох людей довкола.

Вакцинуйтеся!

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