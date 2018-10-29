''Ні в чому собі не відмовляй'': український лікар показав свою жебрацьку зарплату

У Кіровоградській області кардіохірург отримує за місяць майже в два рази менше, ніж позначено мінімальну зарплату в Україні.

Відповідний знімок опублікував Андрій Клянчін на своїй сторінці в Facebook. На фотографії квитанції вказано, що за стаж йому було нараховано в жовтні 2018 року 1193,92 грн, погодинна оплата – 5969,60 гривень, всього було нараховано 7163,52.

З цієї суми стягнули 4351,84 гривень. Зокрема, гроші пішли на: податок – 1289,43 грн; військові збори – 107,45; виконавчий лист – 2883,32 гривень (видається на підставі рішень, вироків та інших судових актів, які підлягають виконанню); на профспілки – 71,64. На руки лікар отримав 1500 гривень. Сума до видачі в результаті вийшла 1311, 68 гривень - близько 46,38 доларів.

Судячи з матеріалу інтернет-видання "Україна-Центр", Клянчін є головним лікарем Кіровоградського обласного кардіодиспансеру. Він працює кардіохірургом. Чоловік також є переселенцем із Луганська. Таким чином, український кардіохірург за місяць роботи отримав менше 50 доларів. Якщо додати ту суму, яку він отримав на руки, то виплата становить близько 99 доларів

Андрій Клянчін і Анна Сухомлин Олег Шрамко, "УЦ"

У коментарях користувачі обурилися такою "жебрацькою" зарплатою лікаря.

"Соромно жити в країні, де прибиральниці та продавці отримують більше лікарів - людей, які рятують життя", "Лікар не живе на цю зарплату, всі про це знають", "Відповім по-секрету: на таку зарплату ніхто не проживе", "Ні в чому собі не відмовляй", - написали користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у серпні в.о. голови МОЗ Уляна Супрун розповідала, що в результаті медреформи в Україні істотно підвищили зарплати лікарям, які уклали договори з Національною службою здоров'я.