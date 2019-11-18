Ні хлопчик, ні дівчинка: з'явилися нові деталі про унікальну дитину у Львові

Львівські хірурги-урологи готують до операції однорічного малюка, який народився справжнім гермафродитом – в організмі дитини є як чоловічі, так і жіночі статеві залози.

Ця патологія відноситься до дуже рідкісних, і за останні 10 років до львівського Охматдиту звернулися батьки тільки трьох дітей, пише ZAXID. Двічі хірурги успішно проводили операції, що остаточно визначають стать дитини.

За словами дитячого уролога Львівської обласної лікарні Охматдит Андрія Поцюрка, вперше батьки звернулися до них, коли малюкові було 9 місяців. І на той час було не зрозуміло, хлопчик це чи дівчинка, оскільки зовнішні геніталії мали ознаки обох статей.

До теперішнього моменту дитина пройшла огляд генетиками, ендокринологами, урологами, гінекологами тощо. Каріотип малюка визначили в медико-генетичному центрі при Інституті спадкової патології НАМН України: дитина має статеві хромосоми хлопчика. При цьому УЗД-обстеження допомогло виявити, що у нього є також і жіночі внутрішні органи, які розвинені дещо краще, ніж чоловічі. Підтвердилися ці свідчення і після лапароскопічного обстеження черевної порожнини.

Бригада хірургів-урологів, що оперує дітей-гермафродитів ZAXID

"Стало зрозумілим, що у малюка є матка, маткова труба веде до яєчників, а зліва розташована незрозуміла залоза. Після дослідження з'ясувалося, що це яєчко. Отже, дитина – справжній гермафродит, який має і жіночі, і чоловічі статеві залози. Це дуже рідкісна патологія і в Україні є лише кілька фахівців, які допомагають таким дітям скоригувати їхню стать", – зазначає Андрій Поцюрко.

З моменту народження малюка батьки сприйняли його як дівчинку, дали немовляті жіноче ім'я. І в результаті безлічі обстежень і консультацій було вирішено формувати дівчинку. Тепер на майбутній операції за допомогою лапароскопії буде видалено яєчко, а також буде проведена пластика зовнішніх статевих органів. Після операції дитина спостерігатиметься у ендокринологів та гінеколога.

За словами лікаря, до теперішнього часу і матка, і яєчники дитини трохи менші, ніж мають бути у цьому віці. Однак це питання можна відкоригувати за допомогою гормонотерапії.

Передбачається, що операція відбудеться через пару місяців.

Два роки тому львівські хірурги-урологи вже допомогли скоригувати стать ще одній дитині. Тоді було вирішено залишати статеві ознаки дівчинки, хоча спочатку дитину ростили як хлопчика, давши їй чоловіче ім'я. Зараз пацієнтці вже п'ять років, вона нормально росте і розвивається.

Що таке гермафродитизм

У медицині існує поняття істинного і помилкового гермафродитизму. Перший – коли у людини є чоловічі і жіночі статеві залози. При помилковому ж у пацієнта є статеві ознаки однієї статі, а статеві залози іншої.

Раніше OBOZREVATEL показував репортаж із операційної, де кардіохірурги Інституту серцево-судинної хірургії ім. Амосова проводили складну операцію пацієнтці з вродженим пороком серця.

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