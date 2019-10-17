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Зоряна Скалецька
Зоряна Скалецька
Міністр охорони здоров'я України Всі статті автора

2D кодування: як запобігти фальсифікації ліків

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Підсилюємо спроможність у боротьбі із фальсифікованими ліками! У п'ятницю підписала наказ, який затвердив перелік 12 учасників, що долучилися до пілотного проєкту з 2D кодування на упаковках лікарських засобів.

2D код – спеціальне маркування на упаковці ліків, що наноситься при їх виробництві. Майже всі іноземні препарати, що продаються в Україні, вже мають двомірне кодування упаковок. Деякі українські фармкомпанії також вже придбали необхідне для кодування обладнання.

2D кодування – складова Концепції реалізації державної політики щодо запобігання фальсифікації лікарських засобів.

Згодом, просканувавши код через мобільний додаток, пацієнти зможуть перевіряти ліки, зокрема, чи препарат не є фальсифікований, протермінований або завезений до країни з порушенням норм.

Кодування дозволить державі відстежувати весь ланцюжок постачання ліків – від виробництва чи імпорту до продажу в аптеці, і вчасно реагувати на порушення – а значить, захищати пацієнта!

2D код – спеціальне маркування на упаковці ліків

2D код – спеціальне маркування на упаковці ліків

FB Zoryana Skaletska

Участь у пілотному проєкті можуть брати виробники, імпортери, дистриб'ютори лікарських засобів, заклади охорони здоров'я, аптечні заклади. Пілотний проєкт триватиме рік, а в майбутньому таке кодування має стати обов’язковим для всіх виробників.

З наказом можна ознайомитися за посиланням: https://bit.ly/33uRJt2.

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Автор
Зоряна Скалецька Зоряна Скалецька
Тема
здоров'я
Місце
Україна
Теги
Міністерство охорони здоров'я ліки
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