Підсилюємо спроможність у боротьбі із фальсифікованими ліками! У п'ятницю підписала наказ, який затвердив перелік 12 учасників, що долучилися до пілотного проєкту з 2D кодування на упаковках лікарських засобів.

2D код – спеціальне маркування на упаковці ліків, що наноситься при їх виробництві. Майже всі іноземні препарати, що продаються в Україні, вже мають двомірне кодування упаковок. Деякі українські фармкомпанії також вже придбали необхідне для кодування обладнання.

2D кодування – складова Концепції реалізації державної політики щодо запобігання фальсифікації лікарських засобів.

Згодом, просканувавши код через мобільний додаток, пацієнти зможуть перевіряти ліки, зокрема, чи препарат не є фальсифікований, протермінований або завезений до країни з порушенням норм.

Кодування дозволить державі відстежувати весь ланцюжок постачання ліків – від виробництва чи імпорту до продажу в аптеці, і вчасно реагувати на порушення – а значить, захищати пацієнта!

2D код – спеціальне маркування на упаковці ліків FB Zoryana Skaletska

Участь у пілотному проєкті можуть брати виробники, імпортери, дистриб'ютори лікарських засобів, заклади охорони здоров'я, аптечні заклади. Пілотний проєкт триватиме рік, а в майбутньому таке кодування має стати обов’язковим для всіх виробників.

З наказом можна ознайомитися за посиланням: https://bit.ly/33uRJt2.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал