Актовегін популярний препарат, якій призначають при порушеннях обмінних процесів в мозку, ранах і опіках, ускладненнях при раку і навіть вагітним. Список захворювань, з якими він справляється, досить значний. Однак давайте розберемося, наскільки заявлені виробником властивості відповідають реальності.

За випуск ліків відповідає фармфірма "Сотекс", яка відноситься до Takeda Pharmaceutical. Остання є азіатською компанією і входить в топ-15 світових виробників препаратів. Основні напрямки її роботи: метаболічний розлади, неврологія, серцево-судинні хвороби, імунологія та ін. Актовегін виробляють з крові телят і він є натуральним лікарським засобом. Правда, є одне "але". Він дозволений і активно продається в Росії і Україні, але заборонений в Канаді і США, де контроль медикаментів і їх безпеки проводяться на високому рівні.

Актовегін не перший препарат такого роду, це дженерик, що з'явився після того, як закінчився термін патенту на швейцарський Солкосерил. Найчастіше дженерики випускаються іншими компаніями і під іншою назвою, а ще коштують значно дешевше, адже немає необхідності переплачувати за бренд. Менша ціна – це, безумовно, перевага. Але у таких препаратів є свій мінус – при їх виробництві не проводяться клінічні випробування, їх ефективність не порівнюється з оригіналом, не оцінюються додаткові речовини і ймовірність розвитку побічних реакцій.

Але повернемося до діючої речовини Актовегіну – депротеінізованого гемодіалізату крові телят, який представлений у вигляді розчину для ін'єкцій, гелю і мазі. Очищена від білків певного розміру суміш позитивно впливає на синтез АТФ (універсальна енергетична валюта в організмі) споживання клітинами кисню. Швидше за все, таку дію проявляють інозитол-фосфоолігосахариди.

Цікаво, що на англомовному сайті Takeda Pharmaceutical актовегін годі й шукати в списку вироблених нею ліків, а на російськомовному сайті компанії під назвою "Такеда Росія – СНД" він доступний за рецептом. Однак є деякі складнощі з доступністю сторінки.

Якщо вдатися до допомоги достовірних джерел, тобто наукових публікацій, можна знайти таке. За останні 40 років пошук в PubMed видає цілих 133 статті. Один з оглядів, опублікований в British Journal of Sports Medicine (IF 6,7), привів лише обмежені докази ефективності Актовегіну при травмах підколінного сухожилля. У 2011 році препарат потрапив в допінговий скандал: лікар прописував спортсменам Актовегін разом з гормоном росту людини. Вирок – 3 роки у в'язниці, штраф і конфіскація майна.

Крім того, небезпека таких призначень полягає в ризику заразитися пріонними захворюваннями. У корів – це коров'ячий сказ, у людини – хвороба Крейцфельда - Якоба. Цей стан призводить до дегенерації нервової тканини, в основі якого лежить неправильне згортання білка. З цієї причини, США і Канада заборонили виробництво, ввезення і призначення пацієнтам препаратів на основі компонентів тваринного походження. Але дані про можливу небезпеку препарату ніяк не позначилися на продажу Актовегіну на території країн СНД.

Політика Канади, США та багатьох інших країн по відношенню до препарату пояснює те, що на англомовному сайті компанії про нього немає ніякої інформації. Тобто на цю аудиторію вже не розраховують. Заходи РФ, на відміну від Республіки Білорусі і України, обмежилися документом на заборону ввезення м'яса та інших продуктів забою великої рогатої худоби з Великобританії, Португалії, Швейцарії, деяких регіонів Франції. Але про ліки на основі тваринних компонентів мови не йшло, тому такі препарати імпортуються і далі. Це не торкнулося країн Східної Європи, а значить, виробляти на їх території препарати з потенційно небезпечними компонентами можна. На жаль, достовірні дані ВООЗ про ризики поширення пріонних інфекція в цих країнах відсутні.

Також існують препарати, які виробляються з мозку тварин, наприклад, церебролізин, кортексин. Оскільки такі ліки не мають доказової бази і несуть загрозу у вигляді небезпечних захворювань, краще все-таки утриматися від лікування з їхньою допомогою.

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