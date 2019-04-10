Нейроностатин: що це і як може врятувати людей з діабетом

Нейроностатин – новий відкритий вченими білок, який може запобігти гіпоглікемії, яка дуже небезпечна для хворих на діабет.

Доповідь про результати дослідження була представлена Стівеном Гротом, докторантом з Медичної школи Університету Сент-Луїса, на щорічних зборах Американського фізіологічного товариства на Experimental Biology 2019.

Хворі на діабет, що приймають інсулін для контролю цукру в крові, ризикують знизити цукор нижче норми. Цей стан називається гіпоглікемією, він викликає запаморочення і сонливість. Якщо рівень цукру продовжує падати, симптоми можуть перейти в судоми і втрату свідомості. Тяжка гіпоглікемія може призвести до виникнення нових епізодів гіпоглікемії в майбутньому, при цьому людина буде гірше сприймати симптоми, які зазвичай сигналізують про падіння глюкози в крові.

За словами Грота, існує дуже мало варіантів запобігання гіпоглікемії або подолання необізнаності про гіпоглікемію, крім як максимально можливе зниження рівня цукру в крові. Розуміння ролі нейроностатину в регуляції гіпоглікемії може відкрити нові способи лікування і запобігання цьому стану, яке дуже небезпечно для людей з діабетом. Результати цінні і тим, що можуть надати більш повні знання про регулювання рівня цукру підшлунковою залозою, яка виділяє більше нейроностатину при низькому рівні цукру в крові.

Нейроностатин захищає від гіпоглікемії, стимулюючи підшлункову залозу виділяти менше інсуліну і виробляти більше глюкагону, гормону, який допомагає регулювати рівень цукру. Крім того, ін'єкції нейроностатину викликають підвищення рівня цукру.

Результати дослідження вказують на можливість використання нейроностатину в якості потенційної терапевтичної мішені для лікування і профілактики гіпоглікемії у людей з діабетом.

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