Несли на руках 2 км: на Прикарпатті молода жінка померла через зруйнований міст

В Івано-Франківській області померла молода жінка – "швидка" не змогла дістатися до села через зруйнований стихією мосту.

Як повідомляє агенство новин Galka.if.ua, це сталося 30 травня в селі Мошківці Калуського району. Маріє, 23-річній місцевій жительці, стало погано через те, що у неї різко піднявся тиск.

Працівники сільської амбулаторії, оцінивши стан хворої, викликали "швидку", але через зруйнований міст медики не змогли вчасно надати допомогу жінці (щоб переглянути фото, поскролльте сторінку до кінця).

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З цієї причини односельчанам довелося нести жінку близько двох кілометрів, щоб дістатися до переправи, де чекала карета швидкої допомоги.

"Марію, матір дворічного хлопчика, терміново забрали в лікарню Калуша, але врятувати жінці життя не вдалося", - розповіла голова сільради Оксана Галка.

Жителі села обурені тим, що трапилося і вимагають від районної влади добудувати міст, який став на шляху термінової госпіталізації жінки.

Відновлення мосту в Мошківцях після повені в 2008 році вже 2 роки як заморожено. Днями негода залишила мошківчан без тимчасової переправи, яка з'єднувала село і райцентр.

зруйнований міст galka.if.ua

зруйнований міст galka.if.ua

зруйнований міст galka.if.ua

зруйнований міст galka.if.ua

Раніше MedOboz писав, що в Запорізькій області диспетчер швидкої допомоги не прийняла виклик, посилаючись на те, що батьки хворої дитини місцеві і можуть самостійно дістатися до лікарні.

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